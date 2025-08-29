Las declaraciones de Nicolás Larcamón previo al cruce de Cruz Azul ante Chivas

Este fin de semana Cruz Azul visita a Chivas en la jornada 7 de la Liga MX. Se entiende que por el presente de ambos equipos, los de la capital del país parten como favoritos. Sin embargo, el técnico celeste, Nicolás Larcamón, afirma que el duelo será más reñido de lo esperado.

"CHIVAS ES UNO DE LOS RIVALES MÁS EXIGENTES QUE VAMOS A ENFRENTAR" 😱#FSRadioMX | Nicolás Larcamón previo a enfrentar al Rebaño.



Además, asegura que Cruz Azul está comprometido con la Selección Mexicana. pic.twitter.com/zrlzCdswin — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 28, 2025

Es uno de los equipos que ha obtenido menos de lo que ha merecido. En el análisis es uno de esos equipos que, primeramente sabes su ubicación en la tabla y responde a que también tiene un partido menos, ha competido muy bien, aunque no en los lugares que aspira. Es uno de los rivales más exigentes que podamos afrontar y con la necesidad que tiene de sacar un resultado. Nicolás LarcamónE

Cruz Azul v Toluca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El técnico considera que no hay disparidad entre ambos equipos.

Tenemos que entender que las exigencias estarán a tope, no hay una disparidad en niveles de exigencia, vamos a enfrentar a un gran equipo, tenemos que hacer muy bien las cosas, vamos con esa premisa de estar bien concentrados. El rival no nos va a hacer nada fácil la cita, estamos muy claros de ese nivel de exigencia. Nicolás Larcamón

El técnico concluyó diciendo que, debido al perfil ofensivo de ambos equipos, será un encuentro del gusto de la afición.

Espero un partidazo, con dos equipos ofensivos y propositivos. Han sido mucho partidos de forma ambiciosa, en esa puja qué visualizo, son partidos qué nos gustan, sé que será una gran oportunidad para nosotros, con la ambición de ganar otro partido y consolidar otras cosas que son importantes en nuestro proceso. Para los espectadores será un gran partido, con el deseo de que seamos vencedores. Nicolás Larcamón

Más noticias sobre la Liga MX