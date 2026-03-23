Las declaraciones de Pep Guardiola que han sacudido Europa

En el Wembley Stadium, el Manchester City se consagró campeón de la EFL Cup por novena vez y Pep Guardiola alcanzó su quinta Carabao Cup, un récord absoluto en la historia de la competencia.

Lejos de minimizar el logro de su equipo, Guardiola señaló el contexto y consideró que vencer al conjunto dirigido por Mikel Arteta le da un valor especial al título; para el español, los Gunners actualmente representan a la élite del fútbol europeo. “Fue un verdadero desafío, nadie nos regaló nada”, aseguró.

Arsenal v Manchester City - Carabao Cup - Final - Wembley | Adam Davy - PA Images/GettyImages

Un ranking que genera ruido

En sus declaraciones, además de ubicar al Arsenal como el estándar mas alto del fútbol europeo, junto con el Bayern Múnich y, "quizás", el FC Barcelona, Guardiola encendió el debate con una ausencia llamativa en el listado.

El técnico dejó afuera de su consideración al Real Madrid, un detalle que no pasó desapercibido y sentó bien en el entorno madridista, considerando que el City fue recientemente eliminado de la UEFA Champions League por el conjunto de Álvaro Arbeloa.

🚨💥 Pep Guardiola on Arsenal: “We’re happy to beat the best team in Europe, alongside Bayern Munich and maybe Barcelona”. pic.twitter.com/H5orefcqRh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2026

De esta manera, Guardiola reavivó el debate acerca de cuáles son los equipos que dominan realmente el fútbol europeo en la actual temporada, con un mensaje que además dejó entrever la sutil chicana hacia el Madrid.

Sin embargo, más allá de la polémica en torno a sus declaraciones, el catalán continúa en la ampliación de su legado deportivo individual y colectivo. Esta copa representa su título número 40 como entrenador, además de ser el décimonoveno que conquista al mando del Manchester City.

Pese a los tropiezos recientes, los Citizens continúan demostrando su capacidad arrolladora en partidos decisivos y defienden la identidad de juego que explica gran parte del éxito reciente del ciclo de Guardiola en el club, lo que los consolida como uno de los equipos mejor posicionados en la era moderna del fútbol europeo.

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