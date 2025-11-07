Las declaraciones de Pep Guardiola sobre el rol actual de Rodri en el Manchester City

El mediocampista español Rodri se encuentra en condiciones físicas de disputar el próximo partido del Manchester City frente al Liverpool. Sin embargo, Pep Guardiola ha decidido actuar con cautela y no arriesgar al jugador en un duelo que, aunque crucial, llega justo antes del parón internacional de noviembre.

Durante la conferencia previa al encuentro, el técnico catalán admitió que prefiere no tomar riesgos con el exjugador del Atlético de Madrid. “Creo que no tomaremos riesgos con Rodri ante el Liverpool. Ahora llega el descanso internacional; la mejor parte de la temporada está por delante y lo necesitamos”, expresó Guardiola con firmeza.

🚨 Pep Guardiola: “I think we'll not take a risk with Rodri against Liverpool”.



“Now it's the international break; the best part of the season is ahead of us and we need him! Still we're playing without the Ballon d'Or of two seasons ago, a massively important player”. pic.twitter.com/bdnoRRjLzB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 7, 2025

El estratega añadió que la prioridad es asegurar la disponibilidad del mediocentro para el tramo más exigente del calendario, especialmente considerando su influencia en el equilibrio táctico del equipo. “Estamos jugando sin el Balón de Oro de hace dos temporadas, un jugador tremendamente importante”, añadió el técnico, en alusión a la trascendencia de figuras como Rodri en el sistema citizen.

Manchester City v Bournemouth - Premier League | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Aunque el jugador ya entrena con normalidad, todo apunta a que Guardiola lo incluirá en la convocatoria pero lo dejará inicialmente en el banquillo. La idea es que el español pueda reincorporarse plenamente tras la Fecha FIFA, ya que no participará con la selección de España, lo cual permitirá completar su recuperación sin contratiempos.

En su ausencia, Nico González ha sido quien ha tomado la responsabilidad en el mediocampo del City. El joven futbolista ha recibido elogios tanto del cuerpo técnico como de la prensa inglesa por su solidez, capacidad de distribución y madurez en momentos clave, consolidándose como una de las revelaciones del equipo en esta etapa de la temporada.

El regreso progresivo de Rodri permitirá a Guardiola recuperar una pieza esencial dentro de su esquema estelar, especialmente en la construcción del juego desde atrás.