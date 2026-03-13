Las declaraciones de Rafael Márquez sobre el trabajo de Javier Aguirre dentro del Tri

Rafael Márquez salió públicamente en defensa de Javier Aguirre y respaldó el trabajo que el actual seleccionador nacional realiza al frente del combinado mexicano. El histórico ex capitán del Tri, hoy integrante del cuerpo técnico, considera que la experiencia del estratega resulta fundamental en el camino hacia la Copa del Mundo de 2026.

Dentro del proyecto deportivo actual, Márquez entiende que Aguirre representa una figura con conocimiento profundo de lo que implica dirigir al combinado nacional. La trayectoria del técnico mexicano, así como su historial en torneos internacionales, son aspectos que el propio cuerpo técnico considera determinantes para afrontar un Mundial que además se jugará en territorio nacional.

¡RAFA MÁRQUEZ RESALTA LA EXPERIENCIA DEL VASCO!



El auxiliar técnico de la Selección Mexicana señaló que es un apoyo muy grande contar con una persona que ha estado en diferentes Copas del Mundo como entrenador y jugador, sobre todo en la de 1986 que se jugó en nuestro país… pic.twitter.com/2FF8F3Vg8l — MedioTiempo (@mediotiempo) March 13, 2026

En ese sentido, el ex defensor recordó que el entrenador conoce de primera mano lo que significa disputar una Copa del Mundo en casa. “Creo que nos hemos guiado por las experiencias de Javier, él ya tuvo la oportunidad de jugar un Mundial en casa, lo que nos comenta es que se vive totalmente diferente”, explicó Márquez al referirse a la visión del técnico.

El auxiliar técnico también destacó que Aguirre no solo vivió esa experiencia como futbolista, sino que además ha dirigido en distintos Mundiales, lo que fortalece su liderazgo dentro del grupo. “Ha tenido la oportunidad de ya dirigir varios mundiales y de ser partícipe como jugador aquí en el 86”, añadió, recordando el recorrido internacional del estratega.

Para Márquez, esa experiencia es un valor agregado que constantemente se comparte dentro del vestidor de la selección. “La verdad es que no escatima una y otra vez en compartir la sensación de estar con nuestra gente”, explicó el ex capitán, quien también resaltó el impacto emocional que puede tener jugar frente a la afición mexicana.

Según el propio integrante del cuerpo técnico, el objetivo es convertir el apoyo de la grada en una fortaleza competitiva durante el torneo. “El apoyo que vamos a recibir, las ganas que tiene al tratar de exponerse ante su pueblo y es lo que esperamos para ese día”, señaló Márquez al hablar del ambiente que esperan vivir durante el Mundial.

FBL-FRIENDLY-MEX-ISL-TRAINING | CARL DE SOUZA/GettyImages

El ex zaguero también expresó el deseo de que los rivales sientan la presión del entorno cuando enfrenten a la selección mexicana. “Queremos que sea también una ventaja de poder jugar en nuestro país, que sientan el calor y la presión de nuestra gente”, puntualizó al referirse al impacto que puede generar la localía.

Finalmente, Márquez envió un mensaje directo a la afición mexicana, reconociendo que el equipo necesita respaldo constante en el proceso. “A veces, desafortunadamente cuando tenemos un mal resultado, la gente se nos torna en contra y eso duele a veces, porque es nuestra gente”, explicó al referirse a las críticas que recibe el equipo.

El auxiliar cerró su mensaje apelando a la unión entre el equipo y los aficionados en este nuevo proceso rumbo a 2026. “Quisiera dar este mensaje de que pase lo que pase, tratar de siempre tener nuestros colores en el corazón y apoyar a la Selección en las buenas y en las malas”, concluyó el histórico defensor mexicano.

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