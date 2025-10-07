Las declaraciones de Ramón Juárez sobre la posibilidad de jugar la próxima Copa del Mundo

El Club América se ha convertido en la base de la selección mexicana para este parón de FIFA. Los de la capital del país ponen en las filas del Tri un total de 5 jugadores para los duelos ante Colombia y Ecuador.

Uno de los llamados por Javier Aguirre fue Ramón Juárez. El zaguero retorna al equipo luego de un par de convocatorias fuera. Siendo el caso, al ahora titular del América se ilusiona con ser parte de la lista final del Tri en el 2026.

"Tengo clarísimo mi sueño y daré mi mayor esfuerzo"



Ramón Juárez no pierde la ilusión de formar parte de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026



Tengo clarísimo el sueño de estar en la Copa del Mundo, primeramente Dios haré mi mayor esfuerzo, haré de la mejor manera las cosas, primeramente Dios él ya dirá si podre estar en el Mundial. Ramón Juárez

El central del América afirma que el simple hecho de ser parte del ciclo previo a la Copa del Mundo ya es emocionante.

Es una alegría muy bonita, ahorita que vi el balón, ya falta poco, ya entrenamos con el nuevo balón del Mundial y hace mucha ilusión. Recordar todos los balones que han salido como el Jabulani, y ahora estar es algo muy bonito. Ramón Juárez

Destacó el trabajo que se realiza a nivel de vestidor y la unión que tiene el grupo que comanda Javier Aguirre.

El grupo es muy bueno, todos nos llevamos muy bien y eso suma un montón porque te sientes muy cómodo a la hora de venir. Contra Colombia será un gran rival, eso nos ayuda mucho a prepararnos. Ramón Juárez

Por último, cerró recordando el cruce ante los Rayados de Monterrey, mismo en donde ganó un cabezazo a Sergio Ramos, fue uno de los momentos más icónicos de su carrera.

Sí fue algo muy bonito porque al final es una estrella mundial, yo como defensa personalmente haberle ganado ese cabezazo fue algo muy lindo, es algo que siempre voy a tener marcado. Ramón Juárez

