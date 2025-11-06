Las declaraciones de Ricardo Chávez previo al vital cruce en contra de Chivas

Este fin de semana uno de los duelos de mayor atractivo dentro de la Liga MX será el duelo entre Chivas y Monterrey. Ambos equipos han de saltar al campo con la meta y hasta necesidad de ganar. El rebaño con el fin de asegurarse un puesto directo de liguilla, los regios tratando de colarse dentro de los 4 primeros.

Da la impresión que Chivas es el equipo que llega en mejor estado de forma al duelo. Si bien en Rayados no se consideran inferiores a los de Verde Valle, el club sí entiende que el encuentro será muy complejo. Así mismo lo afirma Ricardo Chávez, quien colocó al Guadalajara como uno de los equipos que mejor ataca.

La clave está en la Hormiga 🐜



Ricardo Chávez advierte que Rayados debe neutralizar a González si quieren llevarse los tres puntos ante Chivas 🔥



Aquí todo lo que dijo 👇https://t.co/9tl5EJLYgB pic.twitter.com/Lgw7HED37b — Esto en Línea (@estoenlinea) November 6, 2025

Sabemos que Chivas es un equipo que presiona alto, intenso, con jóvenes que buscan recuperarla pelota lo más cerca posible del arco rival. Nosotros también tenemos nuestra planeación y forma de jugar, con la que podemos sacar rédito de esas fortalezas que ellos tienen. Ricardo Chávez

Monterrey v Mazatlan FC - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Apuntó que Chivas es uno de los mejores ataque de la Liga MX, destacando la labor de Armando González, a quien buscarán anular el próximo fin de semana.

La delantera de Chivas, Armando está muy bien. Es bueno para el fútbol mexicano que haya jóvenes destacando en esas posiciones tan competidas. Lo felicito por su torneo, pero esperemos que el sábado no anote. Ricardo Chávez

El 'Rica' cerró afirmando que a nivel interno, dentro de Monterrey se consideran serios contendientes para ganar el título de la Liga MX.