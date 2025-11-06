Las declaraciones de Ricardo Chávez previo al vital cruce en contra de Chivas
Este fin de semana uno de los duelos de mayor atractivo dentro de la Liga MX será el duelo entre Chivas y Monterrey. Ambos equipos han de saltar al campo con la meta y hasta necesidad de ganar. El rebaño con el fin de asegurarse un puesto directo de liguilla, los regios tratando de colarse dentro de los 4 primeros.
Da la impresión que Chivas es el equipo que llega en mejor estado de forma al duelo. Si bien en Rayados no se consideran inferiores a los de Verde Valle, el club sí entiende que el encuentro será muy complejo. Así mismo lo afirma Ricardo Chávez, quien colocó al Guadalajara como uno de los equipos que mejor ataca.
Sabemos que Chivas es un equipo que presiona alto, intenso, con jóvenes que buscan recuperarla pelota lo más cerca posible del arco rival. Nosotros también tenemos nuestra planeación y forma de jugar, con la que podemos sacar rédito de esas fortalezas que ellos tienen.Ricardo Chávez
Apuntó que Chivas es uno de los mejores ataque de la Liga MX, destacando la labor de Armando González, a quien buscarán anular el próximo fin de semana.
La delantera de Chivas, Armando está muy bien. Es bueno para el fútbol mexicano que haya jóvenes destacando en esas posiciones tan competidas. Lo felicito por su torneo, pero esperemos que el sábado no anote.Ricardo Chávez
El 'Rica' cerró afirmando que a nivel interno, dentro de Monterrey se consideran serios contendientes para ganar el título de la Liga MX.
Nos sentimos igual de contendientes. Desde el inicio teníamos un objetivo y metas claras. Hoy estamos igual o más unidos que nunca. Las etiquetas o formas de ver el torneo son externas. Dentro del grupo sabemos que hay trabajo, compromiso, objetivos y dedicación. Eso es lo que nos mantiene contendientes.Ricardo Chávez
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.