Las declaraciones de Roberto Alvarado previo al cruce en contra de Cruz Azul
Chivas recibirá a Cruz Azul este jueves en la ida de los cuartos de final de la Liga MX. Da la impresión que esta es la llave más pareja de todas. Siendo el caso, el rebaño tendrá que jugar a la perfección para llegar a la antesala de la final, algo que tiene bien en claro Roberto Alvarado.
El equipo está en buen momento, estamos ilusionados, la gente se siente identificada con el equipo, se siente ilusionada, y creo que ir todos de la mano va a hacer que esto sea mucho mejor y, obviamente, nosotros tratando de hablar en la cancha, tratar de hacernos sentir acá.Roberto Alvarado
Alvarado afirma que para seguir al frente en la liguilla, el equipo y la afición deben hacer del Estadio Akron un fortín impermeable para cualquier rival. El primero de ellos, Cruz Azul.
Queremos pasar, seguir avanzando y pelear por el título y es lo que vamos a hacer. Obviamente, necesitamos también del apoyo de la gente, sabemos que el primer partido va a ser acá, en casa y hay que hacer pesar el estadio, ir haciendo las cosas bien para seguir generando esa ilusión en el equipo y con la gente.Roberto Alvarado
Destacó a su rival en turno como uno de los mejores equipos de la Liga MX. Afirma que el rebaño deberá dar todo y un poco más para dar cuenta de los de la capital del país.
Sabemos que es un equipo que juega muy bien, conocemos al técnico que ya ha estado mucho tiempo en el fútbol mexicano, conoce bien la liga y creo que ha llevado a Cruz Azul a estar siempre en los primeros lugares. Juegan bastante bien pero nosotros tenemos claro el objetivo, tenemos claro lo que queremos, sabemos que tenemos que jugar como lo hemos venido haciendo, a muerte.Roberto Alvarado
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.