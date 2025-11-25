Las declaraciones de Roberto Alvarado previo al cruce en contra de Cruz Azul

Chivas recibirá a Cruz Azul este jueves en la ida de los cuartos de final de la Liga MX. Da la impresión que esta es la llave más pareja de todas. Siendo el caso, el rebaño tendrá que jugar a la perfección para llegar a la antesala de la final, algo que tiene bien en claro Roberto Alvarado.

¡No serán un rival fácil!🐑



El equipo está en buen momento, estamos ilusionados, la gente se siente identificada con el equipo, se siente ilusionada, y creo que ir todos de la mano va a hacer que esto sea mucho mejor y, obviamente, nosotros tratando de hablar en la cancha, tratar de hacernos sentir acá. Roberto Alvarado

Chivas v Mazatlan FC - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Alvarado afirma que para seguir al frente en la liguilla, el equipo y la afición deben hacer del Estadio Akron un fortín impermeable para cualquier rival. El primero de ellos, Cruz Azul.

Queremos pasar, seguir avanzando y pelear por el título y es lo que vamos a hacer. Obviamente, necesitamos también del apoyo de la gente, sabemos que el primer partido va a ser acá, en casa y hay que hacer pesar el estadio, ir haciendo las cosas bien para seguir generando esa ilusión en el equipo y con la gente. Roberto Alvarado

Destacó a su rival en turno como uno de los mejores equipos de la Liga MX. Afirma que el rebaño deberá dar todo y un poco más para dar cuenta de los de la capital del país.