Las declaraciones de Rodri contra el arbitraje tras la polémica en el Tottenham vs Manchester City

El empate de el Manchester City ante el Tottenham dejó mucho más que dos puntos en el camino. También expuso el enojo público de Rodri, referente del conjunto de Pep Guardiola, que no ocultó su frustración por una jugada puntual que, según su visión, cambió por completo el desarrollo del partido. El mediocampista español apuntó directamente al arbitraje tras el primer gol de los Spurs, una acción que consideró claramente invalidante.

La jugada que cambió el partido

El City ganaba 0-2 en Londres y parecía tener el encuentro controlado, pero todo cambió en el inicio del segundo tiempo. El descuento de el Tottenham llegó tras una jugada polémica: Dominic Solanke convirtió luego de impactar la pierna de Marc Guéhi en su intento por jugar el balón. Ni el árbitro principal ni el VAR sancionaron falta, una decisión que desató la indignación del volante.

“Hay una falta clara en la primera acción. Para eso está el VAR”, expresó Rodri tras el partido, visiblemente molesto. Para el español, ese gol fue determinante: “Es el primer tanto que nos hacen. Si no lo conceden, probablemente ganamos el partido. En esta liga los pequeños detalles lo cambian todo”.

Rodri quiere seguir dando pelea 🎙️

Un reclamo que trasciende una decisión

Más allá de la jugada puntual, el reclamo del Balón de Oro tuvo un trasfondo más profundo. Rodri dejó entrever que no se trata de un hecho aislado, sino de una tendencia que viene repitiéndose en los últimos encuentros del City. “No es solo hoy, ya van dos o tres partidos seguidos. Respeto mucho a los árbitros y casi nunca hablo de ellos, pero tienen que prestar atención a estas cosas”, remarcó.

La frase más fuerte llegó cuando puso en duda la neutralidad del contexto: “Hemos ganado mucho en los últimos años y tengo la sensación de que la gente no quiere que sigamos ganando. Pero el árbitro tiene que ser neutral, siempre”.

El mediocampista también hizo referencia a su nuevo rol dentro del equipo. Ya no habla solo como jugador, sino como uno de los referentes del vestuario: “Antes no tenía esta responsabilidad. Ahora soy capitán y siento que tengo que decir que hoy nos sentimos perjudicados”.

Pep Guardiola, Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League

El empate dejó al Manchester City con sabor amargo, no solo por el resultado, sino por la sensación de injusticia que, según Rodri, vuelve a instalarse en una Premier League donde cada decisión pesa tanto como un gol.

