Las declaraciones de Torrent luego del pésimo resultado de Monterrey en su visita al Xelajú

Domènec Torrent compareció tras el empate 1-1 de Monterrey ante Xelajú en Guatemala con un diagnóstico claro y autocrítico. Rayados evitó la derrota en el último suspiro, pero el técnico aceptó que, por jerarquía y plantel, el equipo regiomontano debía salir mejor parado de una visita compleja.

El entrenador español reconoció que, al menos en la previa, la diferencia de nóminas obligaba a Monterrey a imponer condiciones. “Sobre el papel, Rayados tiene una plantilla superior. Pero eso debe demostrarse en la cancha”, señaló, admitiendo que hubo tramos donde el orden sostuvo al equipo, aunque faltó precisión para capitalizar las ocasiones generadas.

🗣️"TENEMOS QUE PENSAR EL MEJOR EQUIPO PARA JUGAR CONTRA AMÉRICA"



Domènec Torrent, entrenador de #Rayados, sobre disputar cuatro partidos en 10 días entre #LigaMX y #ChampionsCup. pic.twitter.com/18R1K3IIMr — ONCE Diario (@oncediariomx) February 5, 2026

Torrent explicó que el contexto influyó, sin caer en excusas. Habló del césped sintético y del bote del balón, factores que condicionaron la circulación y la exactitud en los pases. Aun así, fue tajante: “Empatamos porque Xelajú defendió muy bien, y nosotros no concretamos nuestras oportunidades”, subrayó, remarcando la necesidad de mayor contundencia.

El empate terminó siendo funcional por el gol sobre el final, algo que el propio técnico reconoció. “Fuimos afortunados de marcar al final, ya que el empate nos beneficia, pero preferiríamos haber ganado”, dijo, resaltando que, pese al alivio inmediato, el objetivo del club es competir para ganar cada partido, especialmente en torneos internacionales.

Más allá del resultado, Torrent expresó inquietud por la carga de partidos que enfrenta su equipo. “Tenemos cuatro partidos en diez días”, advirtió, detallando viajes de madrugada, rotaciones constantes y la dificultad de sostener rendimiento entre Liga MX y compromisos de CONCACAF, una exigencia que obliga a administrar esfuerzos y decisiones tácticas.

Monterrey v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El estratega explicó que las rotaciones no son improvisadas, sino una respuesta al calendario. “En el primer partido cambiamos seis jugadores, y en el segundo, ocho”, apuntó, dejando claro que el once presentado puede variar, pero busca consolidar una base competitiva que responda tanto a la liga como a los cruces continentales.

Con la mirada puesta en lo inmediato, Torrent pasó página y priorizó el siguiente reto. “Me interesa más el partido contra América en tres días”, afirmó, evitando adelantar planes sobre la vuelta internacional y enfocándose en recuperar al plantel tras un duelo intenso, con la convicción de competir al máximo nivel.

El arranque de semestre para Monterrey no ha sido el esperado, ni en el ámbito local ni en el internacional. El empate en Guatemala evidenció ajustes pendientes, pero también dejó señales de carácter. Para Torrent, la exigencia es clara: convertir jerarquía en resultados y responder, desde ya, ante un América que pondrá a prueba a Rayados.