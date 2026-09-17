Las declaraciones de Víctor Manuel Vucetich sobre su presente en Tigres

Una vez que la era de Guido Pizarro como técnico de Tigres concluyó, el club de la UANL apostó por Víctor Manuel Vucetich como su reemplazo inmediato. Aunque, la firma del veterano no se dio solo en calidad de técnico, desde la misma firma se la asignó un puesto dentro de la directiva, el cual de hecho será su función con el club en el mediano plazo.

El día de ayer durante la presentación de los fichajes, Víctor Manuel fue cuestionado sobre su rendimiento en el rol de entrenador al frente del equipo, mismo que a su entender, está caminando de forma correcta, aunque lo hizo de una forma jovial y cómica.

🐯 Víctor Manuel Vucetich destacó el trabajo que ha realizado como director técnico de #Tigres, mientras desempeña también funciones como vicepresidente deportivo del club:



🗣 “El técnico lo ha hecho fantástico”.



📹 @juancruzr17 pic.twitter.com/Ihx67Ygmfk — ABC Deportes MX (@abc_deportes_mx) September 16, 2026

¿Cómo califico el trabajo del entrenador? La verdad fantástico, simple… respaldado. Víctor Manuel Vucetich

Luego de la broma, Víctor Manuel profundizó un poco más en cuanto a lo que ha realizado con y por el club desde el primer día, afirmando que la meta ha sido avanzar desde lo sensato y dejar un poco de lado la pasión en la toma de decisiones.

No se han tomado decisiones precipitadas y, te repito, esto ha sido consensuado con toda la gente de la directiva. Víctor Manuel Vucetich

Tigres UANL v Necaxa - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Para concluir, Vucetich detalló cómo funciona su rol dentro del club en el híbrido que se le ha otorgado como entrenador y directivo. También destacó cuáles son los beneficios de este doble rol y qué se busca, al menos en el corto plazo, con el mismo.

Yo tengo que trabajar en las mañanas como técnico y en las tardes como vicepresidente. Esto nos da para tener esa comunicación dentro de una armonía y un respeto. Creo que nos ha permitido, en estos instantes, sacar buenos dividendos de lo que se ha venido haciendo. Víctor Manuel Vucetich

Más allá de las declaraciones de Víctor Manuel, la realidad es que el torneo para Tigres está siendo muy complejo. El equipo sigue fuera de la zona de liguilla y sobre el cierre del semestre tienen que apretar sino quieren firmar un fracaso muy duro y que no estaba dentro de lo esperado por nadie dentro y fuera de la UANL.