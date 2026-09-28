Las declaraciones de Víctor Manuel Vucetich tras el triunfo de Tigres sobre el Puebla

Es innegable que Tigres está viviendo un torneo de horror dentro y fuera de la cancha. Siendo el caso, el cuadro regio se ha complicado el pase a la liguilla de una forma exponencial. Hoy mismo el cuadro de Víctor Manuel Vucetich no se puede dar el lujo de dejar puntos en el camino, así mismo lo confirmó el técnico tras el triunfo de los suyos sobre el Puebla.

VUCETICH SEÑALÓ QUE TIGRES TENÍA QUE GANARLE COMO FUERA AL PUEBLA 👊



✅ El DT del combinado felino comentó que su equipo tenía que ganarle de cualquier forma a La Franja en la Jornada 10 del Apertura 2026.



👉 Asimismo, señaló que Tigres tiene como objetivo clasificar a la… pic.twitter.com/TM2IDyLVPq — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 27, 2026

Consideramos que estamos viviendo una situación un poco complicada para nosotros, pero sabíamos y teníamos la necesidad de ganar. Víctor Manuel Vucetich

Vucetich destacó la actitud de su equipo para conseguir el resultado ante un rival que fue ordenado y competitivo del primer al último segundo.

Tigres UANL v Puebla - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Creo que el equipo mostró la actitud firme de salir a ganar, aunque sea de penal. El partido pasado perdimos con un penal y ahora ganamos con un penal. Entonces creo que, en ese sentido, a nosotros nos toca estar siempre atentos, ¿no? Jugar siempre en el filo de la navaja, pero sobre todo con la intención de obtener el resultado. Víctor Manuel Vucetich

Pese a la tranquilidad que puede ofrecer la victoria, Víctor Manuel no se engaña: el técnico tiene bien claro que su equipo no está jugando bien al fútbol y es un pendiente muy serio por resolver.

Sé que no fue un partido espectacular, pero fue un partido disfrutado al 100 por ciento. Entonces, eso… hay una actitud, hay un convencimiento y estamos en ese proceso todavía de seguir creciendo, que esa es la intención firme que tenemos. Ellos estuvieron bien parados en el sector defensivo, intentaron mucho el contragolpe y el desdoblamiento, y creo que el equipo se portó muy bien, evitando cualquier situación que pretendíamos o sabíamos un poquito que nos iban a jugar con esa intención. Víctor Manuel Vucetich

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