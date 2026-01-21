El Real Madrid goleó al Mónaco por Champions League y pareciera que en el Bernabéu volvió la calma. Es que el buen fútbol desplegado por el equipo dejó buenas sensaciones a todos, incluso a los más criticados y apuntados por el hincha blanco tras la derrota ante el FC Barcelona en la Supercopa.

Y uno de estos futbolistas es el brasileño Vinícius Jr., quien afirmó luego del partido este martes: "No quiero estar en el foco por cosas fuera del campo", luego de su gran actuación ante el AS Monaco durante la jornada 7 de la liguilla de la Liga de Campeones, en un partido saldado con victoria merengue por 6-1 en el Estadio Santiago Bernabéu.

“Los últimos días han sido muy complicados para todos los compañeros, pero sobre todo para mí con los pitidos. Siempre estoy en el foco y no quiero estarlo por cosas fuera del campo”, confesó el extremo del Real Madrid y autor de un par de asistencias y un gol ante el equipo del Principado.

Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Diego Souto/GettyImages

Vinícius asumió la alta exigencia que implica vestir la camiseta blanca y defendió su compromiso con el club. “No siempre puedo estar en mi mejor versión, pero intento dar lo máximo por esta camiseta que me ha dado tanto”, afirmó con autocrítica.

El brasileño destacó además la respuesta colectiva del equipo en un partido clave que acerca al Real Madrid a la clasificación directa a los octavos de final de la Champions League.

Los compañeros del delantero brasileño estaban deseando que Vini marcase, como reconoció tras lograrlo después de dar dos asistencias y provocar un tanto en propia puerta del Mónaco.

"Ha sido un momento muy bonito. Había dado muchas asistencias y todo el mundo me decía que quería que marcara. Somos una familia, estamos todos juntos, tenemos confianza y con nuestra mejor versión podemos ganar cosas juntos", sentenció.

