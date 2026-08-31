Las declaraciones de Vucetich luego del complejo empate de Tigres en cancha de Santos

Tigres sigue en medio de una renovación. La realidad es que el semestre está siendo muy complejo para todos en el club. Muestra de ello, el empate de este fin de semana en contra de Santos, para muchos, el peor equipo de la Liga MX. Aunque, el técnico Víctor Manuel Vucetich difiere y asegura que una unidad termina siendo más positiva de lo aparente.

🗣️ Vucetich rescata el punto ante Santos



“Sumar un punto, dentro de todas las circunstancias, es bueno”, señaló el técnico de Tigres tras el empate 0-0 en Torreón.



📹: Luis Jiménez pic.twitter.com/wyoKCGwVtC — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) August 30, 2026

Fue un encuentro disputado ya que Santos no había ganado y está en esa necesidad de superar este momento, ha tenido un mal inicio. El primer tiempo fue más cargado hacia nuestro lado, el segundo tiempo fue más cargado hacia Santos. Perdimos un poquito el control, pero también hubo ciertas lesiones que nos obligaron a hacer cambios que no pretendíamos y una expulsión que también nos viene a afectar. Sumar un punto dentro de todo, dentro de todas las circunstancias, es positivo, tenemos que seguir trabajando, seguir mejorando en todos los sentidos. Víctor Manuel Vucetich

Víctor Manuel agregó que el club tiene la puerta abierta a un fichaje para el ataque sobre el cierre del verano.

Sí se está trabajando, tiene toda la información (Carlos) Valenzuela y en comunión se está llevando a cabo este tipo de pláticas sin cristalizar hasta el momento ninguna opción. Si es que hay opciones que puedan ser interesantes para nosotros, las buscaremos, si no, tendremos que encontrar dentro del plantel los elementos que puedan estar soportando todo el proceso que que se está llevando. Víctor Manuel Vucetich

Santos Laguna v Tigres UANL - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Manuel Guadarrama/GettyImages

Para cerrar, Vucetich afirmó que le gustaría el retorno de André Pierre Gignac en el corto plazo dentro de un puesto directivo en Tigres.

No hemos platicado nada al respecto. He sabido por conducto de ustedes, se ve que ustedes sí se la saben de todas, todas en ese sentido. Y creo que Gignac, pues pertenece a Tigres. Si él acepta, creo que sería muy bien y de mucho beneficio para la institución. Ayudaría muchísimo, pero bueno, esto hay que llevarlo a cabo poco a poco, ver ese momento coyuntural que se pueda estar presentando para poder llevar a cabo esa petición. Víctor Manuel Vucetich