Las declaraciones de Vucetich luego del empate en contra de Necaxa

Como se ha vuelto una costumbre, los Tigres de nueva cuenta quedaron a deber dentro del campo. Este sábado y pese a estar en calidad de locales, los de la UANL no pudieron ir más allá de un empate en contra del Necaxa.

Luego del cotejo, el técnico Víctor Manuel Vucetich, se mostró tranquilo pese a dejar puntos una vez más en el camino y prefirió centrarse de lleno en el siguiente rival, el Monterrey.

🐯🗣️ ¡VUCETICH RESPETA LOS ABUCHEOS!



Víctor Manuel Vucetich habló sobre los abucheos de la afición al finalizar el partido ante Necaxa y aseguró que son parte del futbol. El técnico de Tigres señaló que respeta a los seguidores y entiende que lo único que quieren es que el… pic.twitter.com/Tm68BB8eeh — MedioTiempo (@mediotiempo) September 6, 2026

Sí, yo creo que, sin duda alguna, ya el pensamiento es total contra el equipo de Monterrey. No me queda otro pensamiento que hacer frente, ¿no? Específicamente. Y, desde luego, me, pues, hay recuerdos, siempre son gratos recuerdos.Trataremos de hacerlo lo mejor posible. Yo trabajo para Tigres y voy a buscar el resultado para mi equipo. Entonces, es lo único que queda. Víctor Manuel Vucetich

Víctor Manuel afirma que desde el inicio de su ciclo y hasta el día de hoy, el trabajo se ha enfocado con el fin de llegar al cien por ciento al clásico regio.

El trabajo prácticamente va encausado hacia el clásico. Y creo que hoy día salimos un poquito desconcentrados en la en los primeros minutos donde recibimos el gol, y después supimos reaccionar de una manera positiva. La intervención de Nahuel creo que fue fundamental, nos dio para arriba, y eso hizo que el equipo reaccionara bien. Entonces, que esa reacción me gusta y creo que me da para pensar de una manera positiva para el próximo encuentro. Víctor Manuel Vucetich

Tigres UANL v Necaxa - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Vucetich cerró hablando sobre el mercado para Tigres. El técnico confirmó el deseo de fichar un centro delantero, sin embargo, no se trata de firmar a alguien que no ofrezca garantías.

Yo lo estoy esperando hace tres semanas cuando empecé, y no hay, y no se ha podido lograr, ¿no? Pero hay que tener paciencia y, sobre todo, no podemos contratar por contratar. Tampoco es elegir por la necesidad de que hace falta un centro delantero y hay que hay que traer un centro delantero. En ese sentido, a lo mejor tenemos que trabajar jugadores como lo menciona, jóvenes como de María para darles la oportunidad, pero considero que el que jugador que venga tiene que venir a dar un rendimiento adecuado. Víctor Manuel Vucetich