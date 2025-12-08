Las declaraciones de Xabi Alonso contra el arbitraje tras la derrota del Real Madrid ante el Celta

El Real Madrid está descontrolado. Fuera de eje. El 3-0 ante el Athletic de visitante pudo haber sido un espejismo. Con la derrota 0-2 ante el Celta consumada y las críticas incesantes hacia Xabi Alonso y los futbolistas, el entrenador dejó ver su enojo por el arbitraje, después de que dos de sus jugadores -Fran García y Álvaro Carreras- fueran expulsados.

"Nos han desquiciado las decisiones del árbitro. No me ha gustado la actuación. La tarjeta a Álvaro -Carreras- muy discutible… nos ha descontrolado un poco y lo que nos ha sacado un poco en fases del partido. El arbitraje no me ha gustado", criticó.

Para no quedarse solo allí, redobló la apuesta al destacar que "la tarjeta roja a Carreras era algo que claramente buscaba. El árbitro dejó que el Celta perdiera tiempo, ni siquiera les avisó, paraba el juego constantemente..."

Evidentemente, para el entrenador Tolosarra la derrota del Real Madrid fue en gran parte responsabilidad del colegiado del encuentro, Quintero González, con pequeñas faltas pitadas durante el partido y la decisión de expulsar a Fran García y permitirle al visitante hacer tiempo y demorar sin sanción alguna.

Además, se mostró preocupado por las lesiones, tras la última durante el partido del Celta de Vigo, de Éder Militao en los isquiotibiales de la pierna izquierda: "Estamos sufriendo con las lesiones. Nos ha costado reaccionar. Se nos están acumulando las lesiones. Te falta poder dar una continuidad, pero el equipo quiere competir, quiere construir bases, independientemente de momentos buenos o no tan buenos, pero estamos en el camino para ello".

Es que entre lesionados y suspendidos, para el próximo encuentro por LaLiga ante el Alavés, Xabi Alonso tiene ¡8 defensores menos! Ellos son Fran García y Álvaro Carreras (expulsados ante el Celta) y Eder Militao, David Alaba, Dean Huijsen, Dani Carvajal, Ferland Mendy y Trent Alexander Arnold en distintas etapas de sus lesiones.

