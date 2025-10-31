Las declaraciones del presidente de la Federación española sobre el altercado en el Clásico entre Carvajal y Yamal

Dani Carvajal y Lamine Yamal protagonizaron una acalorada discusión durante el reciente Clásico de LaLiga, pero el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ​​Rafael Louzán, no prevé que el problema perdure.

Carvajal pareció hacerle un gesto a Yamal, diciéndole que "hablaba demasiado", después de que el Real Madrid derrotara al Barcelona en el Santiago Bernabéu. El joven futbolista respondió, y ese intercambio fue la chispa que encendió la trifulca al final de uno de los Clásicos más intensos de los últimos tiempos.

Que dos jugadores clave de la España de Luis de la Fuente parezcan enfrentados no es lo ideal para La Roja. Sin embargo, Louzán declaró con seguridad a El Partidazo de COPE que no espera que el problema se agrave ni afecte a la concentración española.

“No me gustan los líos, soy una persona conciliadora”, dijo Louzán. “Fue un momento tenso durante el partido, es un partido de alta intensidad y creo que ahí se quedará [el asunto de Carvajal y Yamal]. No hay más”.

“Son dos jugadores que necesitamos mucho, dos iconos del fútbol español y mundial, y por eso, no irá a más”.

La postura de Luis de la Fuente sobre el altercado entre Carvajal y Yamal

Dani Carvajal (izquierda) y Lamine Yamal (derecha) fueron cruciales para el triunfo de España en la Eurocopa 2024 | GABRIEL BOUYS/GettyImages

En España existe el temor de que una ruptura entre los jugadores del Real Madrid y del Barcelona pueda tener un impacto negativo en el vestuario de la selección nacional, de forma muy similar a lo que ocurrió en el punto álgido de la rivalidad entre José Mourinho y Pep Guardiola.

Louzán admitió que aún no ha hablado con el seleccionador español, Luis de la Fuente, sobre el tema, pero que se reunirán pronto para abordarlo.

Sin embargo, El Desmarque informa que el seleccionador ya se ha puesto en contacto con ambos jugadores tras el Clásico para tranquilizarlos y preguntar por el estado del lateral derecho del Real Madrid, después de que se revelara que podría perderse el resto de 2025 por una lesión de rodilla.

Carvajal y Yamal fueron piezas clave en la conquista de la Eurocopa 2024 por parte de España y se espera que formen parte de la convocatoria de la Roja que buscará repetir el éxito en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

