Las declaraciones que entusiasman a los aficionados del Barcelona sobre el posible fichaje de Julián Álvarez

Enric Masip, integrante de la comisión deportiva del FC Barcelona, aseguró que no tiene “ninguna duda” sobre la capacidad del club para financiar el fichaje de un jugador del nivel de Julián Álvarez, en una valoración directa y poco habitual sobre posibles movimientos de mercado de cara a 2026.

Los vínculos entre Álvarez y el Barcelona no son nuevos. Los rumores han sido tan constantes que el propio delantero argentino ha reconocido que ha tenido que aislarse de las especulaciones. Incluso dentro del vestidor blaugrana ya se ha expresado admiración por el atacante del Atlético de Madrid, y ahora un miembro de la cúpula del club ha reforzado públicamente esa postura.

El contrato de Robert Lewandowski finaliza en junio y, sin una renovación clara en el horizonte —y con la MLS como una posible opción—, el Barcelona ya analiza alternativas. El nombre de Harry Kane fue mencionado en su momento, aunque cada vez parece menos viable, por lo que Masip fue cuestionado directamente sobre Álvarez, a quien señaló como un candidato ideal.

“Yo diría que sí”, declaró Masip a Chiringuito Inside. “Es un gran jugador, con una calidad increíble, y está teniendo una gran temporada en el Atlético. Es uno de los mejores delanteros del mundo, sin duda”.

El nivel del argentino no está en discusión. A pesar de actuar muchas veces como único referente ofensivo en el Atlético, el campeón del mundo sumó 29 goles en todas las competiciones la temporada pasada y ya registra cifras de doble dígito en la actual. Sin embargo, la verdadera incógnita pasa por la capacidad financiera del Barcelona para fichar a una figura de ese nivel proveniente de un rival directo.

Masip, no obstante, se mostró tranquilo. Reconoció que el club sigue condicionado por las normas económicas de LaLiga y que aún no alcanza la regla del 1:1, que permite gastar un euro por cada euro ingresado. Aun así, sostuvo que el trabajo realizado en el plan financiero y en el equilibrio salarial de la plantilla permitirá afrontar operaciones de gran calibre.

“El presidente siempre ha dicho que el Barça debe estar en condiciones de fichar a quien considere necesario para reforzar el equipo”, afirmó. Con la reapertura parcial del Camp Nou y nuevas vías de ingresos, Masip insistió en que el club podrá responder si surge una oportunidad como la de Julián Álvarez. “No tengo ninguna duda”, concluyó.

