Las derrotas más dolorosas de México en la historia de los Mundiales

Se tenía fe en que la selección de México hiciera historia en el Mundial 2026, ya que había superado la Fase de Grupos sin recibir goles en contra, además lo repitió en los dieciseisavos de final ante Ecuador, sin embargo, nuevamente una potencia acabó con el sueño.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇲🇽 INGLATERRA ELIMINÓ A MÉXICO EN SU CASA



En uno de los mejores partidos del Mundial, sino el mejor, los ingleses -de visitante- avanzaron a cuartos de final.



¿Su próximo rival? NORUEGA 🇳🇴🆚 pic.twitter.com/8uLv4Cr2tI — Diario Olé (@DiarioOle) July 6, 2026



Aun cuando el equipo de Javier Aguirre estaba dominando a Inglaterra, a esta le bastaron dos jugadas para poner contra las cuerdas a los locales. Jude Bellingham apareció dos veces para adelantar 2-0, mientras Julián Quiñones descontó, no obstante, otra vez los británicos aumentaron la ventaja tras una pena máxima convertida por el capitán Harry Kane tras una falta del arquero Raúl Rangel sobre Anthony Gordon. Más adelante, se marcó un penal a favor del anfitrión después de una falta del Huracán sobre Brian Gutiérrez, el cual convirtió Raúl Jiménez. Y aunque El Equipo de la Rosa se quedó con diez hombres desde el minuto 54 por una fuerte entrada sobre Jesús Gallardo, los pupilos del Vasco no pudieron empatar la pizarra, quedando eliminados por 2-3.



Con mucha tristeza, una vez más México se quedó fuera en la ronda de octavos de final como sucedió en 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018.



Aquí están las derrotas más dolorosas del Tricolor en las Copas del Mundo:

13. Uruguay 1930: la primera vez nunca se olvida

Sabías que México tuvo el honor de inaugurar la primera Copa del Mundo?



13 Jul 1930

Montevideo, Uruguay



Ese día a México le tocó abrir con Francia El Primer Mundial.



Con doblete de Maschinot y goles de Laurent y Langiller, Francia ganó 4-1.



Juan Carreño anotó por El Tricolor. pic.twitter.com/HvV4sTJ5bh — Alberto Sandoval (@elcompitv) July 13, 2024

El Tricolor tuvo la dicha de ser invitado a la primera Copa del Mundo de la historia, sin embargo, el recuerdo es muy poco grato porque se fue sin ningún punto y con una diferencia de -9.



Los aztecas debutaron ante Francia en la inauguración del certamen, llevándose una derrota de 4-1, siendo Juan Carreño el autor del descuento para ser el primer mexicano que marcó en la justa. Posteriormente, el conjunto azteca fue superado 3-0 por Chile y finalmente, Argentina se llevó el triunfo 6-3, con Manuel Rosas haciendo un doblete por México.

12. Brasil 1950: una muy amarga revancha

Hace 76 años México jugó con otro uniforme que no era el suyo y del único gol de Horacio Casarín en Mundial.



2 Julio 1950

Suiza ganó 2-1, El gol azteca lo hizo Casarín.



El Tri jugo con uniforme a rayas que le prestó el Porto Alegre, porque México no llevó uniforme de visitante! pic.twitter.com/WMXtkWjlhB — Alberto Sandoval (@elcompitv) July 2, 2026

Tras la Segunda Guerra Mundial, México volvió a decir presente en el torneo. Una vez más le tocó inaugurar el certamen contra el anfitrión, con este vapuleando 4-0 en el Estadio Maracaná. En el segundo compromiso, la escuadra azteca recibió otra goleada por parte de Yugoslavia, que se impuso 4-1, siendo Héctor Ortiz el encargado de descontar desde el manchón penal. El equipo americano se despidió con un tropiezo 2-1 frente a Suiza, con Horacio Casarín marcando por los americanos.

11. Argentina 1978: dolorosa participación con cero puntos

West Germany V Mexico First Round Group Match During The 1978 World Cup | Mirrorpix/GettyImages

Pese a que había mejorado en sus pasadas actuaciones, México volvió a los amargos recuerdos de sus primeras participaciones. Los dirigidos por José Antonio Roca estuvieron en el Grupo 2 con Polonia, Alemania Federal y Túnez, sin poder derrotar a ninguno. Los tunecinos ganaron 3-1, los germanos aplastaron 6-0 y finalmente, los polacos doblegaron 3-1. El Tricolor solamente hizo dos goles contra doce en contra.

10. Qatar 2022: el fracaso más rotundo de los últimos años

Guillermo Ochoa y 'Chucky' Lozano | Laurence Griffiths/GettyImages

Desde que se eligió al argentino Gerardo ‘Tata’ Martino como seleccionador de México hubo muchas críticas. A pesar de eso, logró su cometido de calificar al equipo, pero fue duramente criticado por dejar fuera al goleador azteca del momento: Santiago Giménez, llevando en su lugar a un Raúl Jiménez que estaba fuera de forma.



El tiempo les dio razón a los aficionados, por primera vez desde 1978, El Tricolor no avanzó de la primera fase al quedar tercero con cuatro puntos. En la primera fecha, los aztecas igualaron sin tantos con Polonia, luego tuvieron la oportunidad en sus manos de eliminar a Argentina, que había perdido su primer partido contra Arabia Saudita, pero otra vez les faltó ambición y cayeron 2-0 y finalmente, pese a vencer 1-2 a los sauditas con goles de Henry Martín y Luis Chávez, eso no fue suficiente y quedaron eliminados, sellando un rotundo fracaso que puso contra las cuerdas a la Federación Mexicana de Fútbol.

9. Rusia 2018: El Tricolor se murió de poco ante Brasil

'Chicharito' y Miguel Layún | Hector Vivas/GettyImages

La era del colombiano Juan Carlos Osorio fue muy criticada, pero en la Fase de Grupos, el equipo sorprendió al vencer por primera vez a Alemania tras un tanto de Hirving Lozano. Después se superó 1-2 a Corea del Sur con Carlos Vela y Chicharito; finalmente, Suecia los goleó 3-0, pero se logró avanzar. A diferencia del resto de las selecciones, El Tricolor se vio sin hambre ni garra contra La Verdeamarela, que se puso del otro lado por 2-0.

8. México 1970: los primeros cuartos de final

México contra Unión Soviética | Mirrorpix/GettyImages

Tras varias participaciones, por fin México logró su primera unidad en Suecia 1958 tras un empate 1-1 con Gales gracias a la diana de Jaime Belmonte e incluso en Chile 1962 finalmente llegó la primera victoria 3-1 sobre Checoslovaquia a través de Isidoro ‘Chololo’ Díaz, Alfredo del Águila y Héctor ‘Chale’ Hernández.



Ya en México 1970, por primera vez El Tricolor avanzó de la Fase de Grupos tras un empate sin goles con la Unión Soviética, la goleada 4-0 sobre El Salvador y la victoria por la mínima sobre Bélgica. Debido a su papel de anfitrión, la esperanza era fuerte en el combinado nacional, pero en los cuartos de final Italia les puso un alto por 4-1.

7. Estados Unidos 1994: otra vez los malditos penales

Jorge Campos consuela a García Aspe | Simon Bruty/GettyImages

En el Grupo E, México quedó puntero aun cuando hizo cuatro unidades al igual que todos sus rivales. Si bien su debut fue una derrota por la mínima frente a Noruega, El Tricolor venció 2-1 a Irlanda con doblete de Luis García y empató 1-1 con Italia con diana de Marcelino Bernal.



Los pupilos de Miguel Mejía Barón se volverían a encontrar con Bulgaria como en 1986, pero esta vez, los europeos salieron airosos. Apenas a los seis minutos, Hristo Stoichkov marcó, pero Alberto García Aspe igualó desde el manchón penal. Tras no haber ganador en los tiempos extra llegaron los penales, donde Aspe, Bernal y Jorge Rodríguez fallaron, con Claudio Suárez acertando, lo que no fue suficiente porque los búlgaros avanzaron por 1-3.

6. Francia 1998: la remontada de Alemania

Luis Hernández había ilusionado a todo México | Tony Marshall - EMPICS/GettyImages

Bajo el mando del finado Manuel Lapuente, México logró avanzar de un grupo en el que parecía la víctima al estar con Países Bajos, Bélgica y Corea del Sur. Su inicio fue una victoria 1-3 sobre los Tigres del Oriente, con doblete de Luis ‘Matador’ Hernández. Después rescató el empate 2-2 ante los Diablos Rojos gracias a Aspe y Cuauhtémoc Blanco. Finalmente, se volvió a rescatar la igualada 2-2 contra La Naranja Mecánica de la mano de Ricardo Peláez y El Matador.



En los octavos tuvo que medirse a La Máquina Teutona, la que comenzó perdiendo tras un tanto del Matador, incluso este último tuvo el 2-0 a sus pies, pero increíblemente falló mandando la pelota a las manos del arquero. Eso lo pagó caro porque Jürgen Klinsmann y Oliver Bierhoff dieron la vuelta al 75’ y 86’.

5. México 1986: los malditos penales hicieron su aparición

Klaus Allofs West Germany FIFA World Cup 1986 | Getty Images/GettyImages

Por segunda vez en su historia, el combinado azteca fue anfitrión luego que Colombia renunciara a la organización.



El local dominó el Grupo B con cinco puntos tras vencer 1-2 a Bélgica con tantos de Fernando Quirarte y Hugo Sánchez. Después empató 1-1 con Paraguay y le pegó a Irak por la mínima del Sheriff Quirarte. En los octavos de final, los dirigidos por el serbio Bora Militunovic superaron 2-0 a Bulgaria con el inolvidable tanto de tijera de Manuel Negrete y una diana de Raúl Servín, lo que fue la primera victoria del país en fase eliminatoria.



Finalmente, en los cuartos, no pasaron del cero contra Alemania Federal, así que todo se definió en la tanda de penales, con Negrete acertando, mientras Quirarte y Servín erraron para dejar todo 4-1, siendo aquella vez la última vez que llegaron a dicha fase.

4. Sudáfrica 2010: claro fuera de juego y el error de Ricardo Osorio

Ricardo Osorio regaló el balón a Gonzalo Higuaín | Jamie McDonald/GettyImages

El destino volvió a encarar a México con Argentina en la misma fase, teniendo sed de revancha, sin embargo, no hubo tal porque La Albiceleste se llevó el juego por 3-1.



Una vez más el arbitraje dio mucho de qué hablar, ya que el primer tanto de los argentinos cayó tras un claro fuera de lugar de Carlos Tévez que se vio en todas las pantallas del estadio, mas el árbitro italiano Roberto Rosetti hizo mutis y no dio marcha atrás. Posteriormente, Osorio se equivocó feo al no jalar bien la pelota en una salida regalando la posesión a Federico Higuaín, quien eliminó a Óscar Pérez para poner el 2-0. Finalmente, El Apache hizo un golazo desde fuera del área inalcanzable para El Conejo logrando su doblete. Al final, Javier Hernández hizo más decoroso el marcador 3-1.



Previo a todo esto, México empató 1-1 con Sudáfrica con tanto de Márquez, doblegó 2-0 a Francia a través de Cuauhtémoc y Chicharito, aparte perdió 0-1 ante Uruguay.

3. Brasil 2014: el famoso ‘No era Penal’

Rafael Márquez derribó de forma polémica a Arjen Robben | Laurence Griffiths/GettyImages

Otra espléndida Fase de Grupos, ya que el inicio de los pupilos de Miguel Herrera fue el 1-0 sobre Camerún cortesía de Oribe Peralta. Un empate sin goles ante el anfitrión con la inolvidable actuación del arquero Guillermo Ochoa y una victoria 1-3 sobre Croacia.



Como sucedió en el pasado, La Furia Azteca pegó primero a través de Giovanni Dos Santos, pero a dos minutos del final Wesley Sneijder empató. Después, ya en el tiempo añadido, vino la famosa y polémica falta de Márquez sobre Arjen Robben, marcándose un penal que Sneijder convirtió para eliminar 2-1, dejando un sabor amargo en Fortaleza.

2. Corea-Japón 2022: inverosímil derrota contra el vecino del norte

Rafa Márquez dejó una imagen inolvidable frente a Cobi Jones | Andreas Rentz/GettyImages

Una vez más México, dirigido ahora por Javier Aguirre, superó su sector pese a compartirlo con Italia, Croacia y Ecuador, quedando a la cabeza. Cuauhtémoc puso el único tanto ante los croatas, Jared Borgetti y Gerardo Torrado remontaron a los ecuatorianos, mientras El Zorro del Desierto hizo la diana en el empate 1-1 frente a los italianos.



Para los octavos se tenía gran confianza de avanzar porque se tenía como rival a Estados Unidos, a quien siempre había superado El Tricolor en la Copa Oro y otros certámenes. Al final, nadie podía creerlo, El Team USA se impuso 0-2 a través de Brian McBride y Landon Donovan, aunque lo más recordado fue la decisión del Vasco de sacar a Ramón Morales, el hombre más peligroso en ese momento, por El Matador, mientras Rafael Márquez sacó su frustración con un duro cabezazo al rostro de Cobi Jones.

1. Alemania 2006: un golazo inesperado de Maxi Rodríguez

Rafa Márquez hizo creer que se lograría el triunfo sobre Argentina | Friedemann Vogel/GettyImages

La selección del argentino Ricardo La Volpe era considerada por muchos como la mejor de la historia tras su histórica participación en la Copa Confederaciones 2005 donde se le puso al tú por tú a Alemania y Brasil, incluso a esta última la venció.



En el Grupo D inició con un triunfo sobre Irán, con doblete de Omar Bravo y una diana de Antonio Naelson Sinha, igualaron 0-0 con Angola y perdieron 2-1 frente a Portugal pese al tanto de Francisco ‘Kikin’ Fonseca.



En los octavos le plantearon cara a Argentina, hasta se inició venciendo con un tanto del capitán Márquez, pero un autogol de Borgetti comprado por Hernán Crespo llevó todo al alargue. En los tiempos extra, Maxi hizo uno de esos golazos que pocas veces se repiten para condenar a los aztecas. Se habló mucho del arbitraje debido a una roja perdonada sobre Gabriel Heinze, quien derribó al Kikin cuando este se perfilaba totalmente solo contra el arquero.