Las desastrosas cifras del Real Madrid en Clásicos desde la llegada de Flick

La actividad de la décima jornada de LaLiga de la temporada 2026/27 tendrá como plato fuerte el primer Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid en la actual campaña, en lo que será el regreso de José Mourinho al Camp Nou como entrenador Merengue.

El club catalán marcha como líder con puntaje ideal, con nueve victorias sobre igual cantidad de partidos jugados. Segundo está el Atlético de Madrid a cinco puntos de la cima, mientras que el Merengue se sitúa tercero a seis unidades. Este compromiso sin dudas será de vital importancia para las aspiraciones capitalinas a la gloria, ya que los dirigidos por Hansi Flick podrían sacar una ventaja difícil de recortar si se hace de los tres puntos en el Spotify Camp Nou el próximo domingo.

Justamente el entrenador alemán se ha convertido en un personaje de extremo cuidado para el Real Madrid, ya que desde su llegada al banquillo Blaugrana no se ha cansado de ganarles.

Hansi Flick vs. Real Madrid, las estadísticas

FC Barcelona Press Conference | Europa Press Sports/GettyImages

Desde el arribo de Flick en la temporada 2024, el saldo total contra el Real Madrid muestra siete encuentros: seis victorias para el Barça y una sola para el Merengue, sin empates. Estas se reparten entre los tres certámenes españoles: LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. En los segundos dos de la lista solo se ha enfrentado en finales y ha ganado todas, mientras que su única derrota frente al Madrid llegó por liga.

Su estreno en Clásicos fue el 26/10/2024 con un aplastante 4-0 en el Bernabéu con goles de Robert Lewandowski por duplicado, Raphinha y Lamine Yamal. En el acumulado de estos siete partidos, su equipo marcó 22 goles y recibió 11.

Este domingo tiene la oportunidad de establecer contra el Real Madrid dos marcas: la del mejor arranque histórico en LaLiga con diez victorias al hilo y el hecho de revertir el historial, actualmente empatado, con el Merengue.

Torneo Victorias FC Barcelona Empates Victorias Real Madrid LaLiga 3 0 1 Copa del Rey 1 0 0 Supercopa de España 2 0 0 TOTAL 6 0 1