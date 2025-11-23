Las disculpas del Real Madrid al jugador del Elche André Silva

El Real Madrid protagonizó un incómodo episodio durante la Asamblea General Ordinaria de Socios Representantes, al cometer un error en el vídeo proyectado en memoria de las personas fallecidas en el último año.

Pues en el material audiovisual presentado a sus socios, el club merengue incluyó por equivocación la imagen del delantero del Elche, André da Silva, en lugar de la de André Silva, hermano del ex jugador del Liverpool y también fallecido, Diogo Jota, recordando que estos dos últimos dejaron este mundo en julio pasado como consecuencia de un accidente de tráfico en España.

El fallo no pasó desapercibido entre los asistentes, dado que la figura que aparecía en pantalla era la del actual atacante del Elche, precisamente, el rival del conjunto blanco este mismo domingo por la jornada 13 de LaLiga. Eso sí, el Madrid reaccionó de inmediato ante la magnitud del error y difundió un comunicado oficial en el que asumió la responsabilidad y expresó sus disculpas.

El Real Madrid C. F. pide disculpas al Elche C. F. y a su jugador André da Silva por haber incluido por error, en el obituario de un vídeo institucional, su imagen en lugar de la de André Silva, hermano de Diogo Jota, jugador del Liverpool. Lamentamos lo ocurrido. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 23, 2025

“El Real Madrid C. F. pide disculpas al Elche C. F. y a su jugador André da Silva por haber incluido por error, en el obituario de un vídeo institucional, su imagen en lugar de la de André Silva, hermano de Diogo Jota, jugador del Liverpool. Lamentamos lo ocurrido”, señaló la entidad que preside Florentino Pérez a través de sus redes sociales.

André da Silva, también de nacionalidad portuguesa, ha tenido un buen inicio de temporada liguera, ya que suma cuatro goles en once jornadas. Asimismo, el canterano del Porto ha sido internacional con Portugal en 53 oportunidades y ha vestido camisetas de clubes importantes como el Milan, el Sevilla, el Eintracht Frankfurt y la Real Sociedad.

Una vez aclarado el incidente en el apartado institucional, el Real Madrid centra su atención en su citado compromiso en el Estadio Martínez Valero, donde necesita al menos un empate para mantenerse en lo más alto de la tabla en solitario, luego que el Barcelona goleara el sábado 4-0 al Athletic Club, igualando la punta.