Las dos opciones más fuertes para ser el próximo técnico de Tigres

Como se ha informado en este espacio, los Tigres de la UANL están a la caza de un reemplazo de Guido Pizarro como director técnico. El argentino decidió dar un paso al costado de tal puesto una vez que entendió que el proyecto que le fue prometido, no estaba siguiendo el curso deseado.

Está claro que la gerencia felina no esperaba este escenario, pues no tenían en la mesa un nombre emergente para el mismo. Siendo el caso, hoy la dirección deportiva que encabeza Gerardo Torrado trabaja a marchas forzadas para elegir un reemplazo a más tardar este fin de semana. En la carrera final quedan dos nombres viejos conocidos del fútbol nacional.

💥 ¡TATA Y JIMMY ESTÁN EN LA MESA!#CentralFOX | Los Tigres buscan al reemplazo de Guido Pizarro y tienen como opciones a dos exentrenadores de la Selección Mexicana 😯



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El primero de ellos es Jaime Lozano. El mexicano tiene una relación cercana con Gerardo Torrado, quien fue su compañero sobre el césped tanto en Tigres como en la selección mexicana. El directivo tiene plena confianza de que el 'Jimmy' daría una respuesta positiva sin mucho qué pensar.

La segunda opción es Gerardo Martino. El argentino también tiene una relación cercana con Torrado. Es clave en este punto señalar que el técnico estuvo al frente de la selección mexicana durante el tiempo que el directivo hoy en Tigres, era el encargado de la gestión deportivo para el 'Tri'.

Charlotte FC v Atlanta United FC | David Jensen/GettyImages

Si bien no existe en este punto una preferencia final por uno u otro, sí hay una ventaja marcada para Lozano por sobre Martino. Jaime se encuentra dentro de la agencia libre. Por su parte el 'Tata' está bajo contrato con el Atlanta United, donde si bien es cierto que no vive un buen momento, tiene que seguir enfocado en el club hasta que éste le despida.

Se espera que a más tardar este fin de semana la gerencia de Torrando se decante por uno de los dos. La idea es llegar al inicio de la Leagues Cup con técnico firmado.