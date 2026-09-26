Las dos posibles baja de Cruz Azul ante el Toluca

El Cruz Azul podría afrontar su próximo duelo con dos bajas de peso. Carlos Rotondi y Amaury García permanecen en duda para el duelo de este sábado frente al Toluca, después de presentar molestias físicas.

Ambos jugadores han llevado una preparación diferenciada a lo largo de los últimos días. Rotondi y García se han mantenido trabajando por separado del resto del plantel, mientras reciben diferentes terapias con el objetivo de recuperarse cuanto antes sea posible.

🚂🚨 Hasta este viernes, tanto Rotondi y Amaury García estuvieron en terapia tratando de recuperar.



Siguen en duda para este sábado. @VamosCAzul pic.twitter.com/MgBubbifKq — Gerardo González (@gerardoo_gh) September 25, 2026

La situación todavía no representa una baja definitiva para ninguno de los dos. El cuerpo técnico de Joel Huiqui ha preferido manejar ambos casos con precaución, evitando exigirlos antes de tiempo y esperando hasta el último momento para conocer la evolución física que presentn antes del compromiso frente a los 'Diablos Rojos'.

Rotondi es una pieza clave dentro de la estructura celeste y su eventual ausencia obligaría a Huiqui a realizar modificaciones en su planteamiento. El argentino aporta recorrido por el sector izquierdo, capacidad para incorporarse al ataque y una evidente mejoría en defensa.

Cruz Azul v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El caso de Amaury García también se mantiene bajo observación y será evaluado nuevamente antes de tomar una determinación. El futbolista mexicano continúa con su proceso de recuperación y, al igual que Rotondi, la intención es conocer sus sensaciones el mismo sábado.

La decisión definitiva se tomará en las horas previas al partido. Cruz Azul esperará hasta conocer la respuesta de ambos jugadores después de las terapias y trabajos individuales, evitando descartarlos anticipadamente mientras exista la posibilidad de que estén a disposición.

El encuentro se disputará en la cancha del Estadio Banorte, donde Cruz Azul recibirá al Toluca con la intención de sumar otro resultado positivo. Está claro que tanto el cuerpo técnico como el equipo médico no van a arriesgar a ninguno de sus dos hombres.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL CRUZ AZUL