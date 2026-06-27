Inglaterra está teniendo una labor discreta en el Mundial 2026: le ganó un gran partido a Croacia en el debut y el empate ante Ghana en la segunda jornada generó más de una preocupación. Este sábado, cerrarán la fase de grupos contra Panamá y ya pensarán en los 16avos de final.

Uno de los futbolistas que no está logrando engranar del todo en la idea de Thomas Tuchel para esta Copa del Mundo es Anthony Gordon, que apenas días antes del Mundial firmó su traspaso del Newcastle al FC Barcelona a cambio de más de 70 millones de euros.

El que le hizo saber esta situación fue el ex jugador escocés Graeme Souness, que no anduvo con rodeos a la hora de analizar: "El Barcelona habrá visto a su nuevo extremo, Anthony Gordon, fichado por 70 millones de libras, en los primeros partidos de la fase de grupos de Inglaterra y se habrá preguntado qué han comprado".

England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026 | James Gill - Danehouse/GettyImages

Además, advirtió: "Si Gordon llega a Barcelona y juega de forma tan conservadora como contra Croacia y Ghana, no se quedará mucho tiempo en Cataluña. Lamine Yamal es el prototipo de extremo del Barcelona... Si Yamal rinde así, ¿Qué hace Gordon?". "Desde luego, no está al nivel de Bukayo Saka", refirió sobre lo interno a la selección inglesa.

Gordon fue titular y jugó 65 minutos en el empate sin goles frente a Ghana el pasado martes en Foxborough, mientras que ante Croacia fue desde la partida y fueron 72 los minutos que tuvo en campo en el duelo disputado en Arlington, Texas. Ahora, se perfila nuevamente para arrancar el partido contra los panameños y sueña con romper el maleficio y poder marcar o asistir.

A esta hora, el rival de Inglaterra en 16avos de final sería Senegal en Atlanta, mientras que en una eventual llave de octavos de final podrían medirse con el ganador de México vs Ecuador.