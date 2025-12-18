Lamine Yamal se encontró ante una determinación por tomar que sería clave en su carrera: representar a España o hacer lo propio con la selección de Marruecos.

El joven futbolista del FC Barcelona no dudó y opto por defender los colores de la selección española. Sin embargo, esta decisión generó un profundo malestar en Marruecos.

En esa línea, quien habló en las últimas horas fue Mustapha Hadji, leyenda del fútbol marroquí y para quien supo ser internacional con los marroquíes en 63 partidos, convirtiendo 13 tantos. Además, jugó los mundiales de 1994 y 1998, año en el que consiguió ser el mejor futbolista africano, por encima de nombres como Jay-Jay Okocha y Sunday Oliseh, ambos nigerianos.

En este caso puntual sobre el extremo derecho del club culé que dirige Hansi Flick, Hadji considera que Lamine tomó una mala decisión al decidir representar a España por sobre Marruecos.

"Aunque juegue con España, el cariño que recibirá de los españoles nunca será el mismo que el que habría recibido de los marroquíes. Es una verdadera lástima que no eligiera Marruecos, porque si lo hubiera hecho, las cosas habrían sido diferentes", expresó.

Además, dio un ejemplo con otro crack y compañero de Lamine tanto en la selección como en el FC Barcelona: "Es triste porque, como leí hace poco en un periódico español, algunos periodistas dijeron: 'Tenemos a Pedri, queremos a Pedri, queremos a Yamal, pero no lo queremos tanto como a Pedri'. Así que eso significa que es una mala elección".

En una entrevista reciente, el jugador se refirió a este asunto y explicó que valoró la opción de representar al fútbol marroquí y aunque con respeto y afecto hacia Marruecos, reconoció que su gran objetivo había sido competir en una Eurocopa y desarrollarse dentro del fútbol europeo, por visibilidad y reputación.