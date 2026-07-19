Las emotivas declaraciones de Scaloni tras perder la final: "Me duele en el alma, lo siento"

España derrotó a Argentina en la gran final del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni asumió una posición reservada ante el podería de la Furia Roja. Con el paso de los minutos, el cuadro europeo puso a la Albiceleste contra las cuerdas, pero lograron llevar el partido a los tiempos extra. En la prórroga, Ferran Torres apareció para poner el 1-0 definitivo y conseguir el segundo título mundial para su selección.

En entrevista pospartido, Lionel Scaloni reconoció la superioridad de España en la final y se dijo orgulloso del desempeño de sus futbolistas, al asegurar que "hemos dejado todo".

Tengo un agradecimiento eterno a estos chicos, porque llegar hasta acá cuesta un montón. Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota y nos acordamos de lo hecho. Dimos todo (...) Sabiendo que hemos dejado todo. Tengo muchas cosas para decir, pero no merece la pena Lionel Scaloni, técnico de Argentina

FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHY | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

El entrenador argentino, que ha conseguido dos Copas América, una Copa del Mundo y una Finalísima, agradeció a su cuerpo técnico, a sus jugadores y a sus aficionados por el apoyo en el Mundial y recalcó que a pesar de las adversidades, se entregaron totalmente en el certamen, a pesar de no quedarse con la copa.

Han sido mejores hoy (España) la verdad. Pero yo me quedo con lo que hemos hecho hasta acá. Estamos demostrando que sabemos perder. Asumimos las cosas (...) Llegamos en un momento justo, es la realidad... pero sí lo dejamos todo Lionel Scaloni

¿Scaloni continuará al frente de la selección argentina?

En conferencia de prensa, Scaloni habló sobre su continuidad al frente de la selección. El estratega afirmó que tendrá que reunirse con Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), para definir su futuro.

Tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré contrato y después veo. Siento la necesidad de pensar. No sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto. A lo mejor... Yo estoy agradecido al presidente Scaloni

En medio de las lágrimas, el entrenador de la Albiceleste se disculpó por no lograr el objetivo y afirmó que será muy difícil volver a conformar un grupo como este.

¡¡VAMOS, LIONEL QUERIDO!!



Scaloni cerró la conferencia de prensa con lágrimas de emoción. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/sZ9yBE2gf4 — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Para seguir se necesitan un montón de cosas, resetearse y formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar. Realmente me duele en el alma. Lo siento Scaloni

Scaloni tiene contrato con la selección argentina hasta 2026. En palabras del entrenador, se tomará el tiempo para reflexionar sobre su futuro.