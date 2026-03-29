Las emotivas palabras de Camavinga sobre Vinícius Jr

El pasado jueves 26 de marzo del 2026, la selección de Brasil se enfrentó, en un partido amistoso, al conjunto de Francia, aprovechando la fecha FIFA previo al Mundial 2026, a celebrarse en los próximos meses.

Con goles del futbolista del Real Madrid Kylian Mbappé al minuto 32 y de Hugo Ekitike al 65, el combinado francés se llevó la victoria por un apretado marcador de 2-1. Gleison Bremer descontó por los brasileños al minuto 78.

El enucentro en cuestión sirvió para que Eduardo Camavinga coincidiera con Vinícius Junior, ambos futbolistas compañeros en el Real Madrid. Y la ocasión sirvió para que el jugador francés elogiara al brasileño, ponderando su calidad humana por encima de las polémicas que lo han etiquetado como una persona poco ejemplear, o, al menos, de modos cuestionables.

Creo que la gente no se da cuenta de que, como siempre está gritando en el campo, piensan que es un problema, pero simplemente es una persona muy emotiva Eduardo Camavinga

Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Las palabras de Eduardo Camavinga dejaron en claro lo confuso que puede ser el criterio de los aficionados al momento de medir el profesionalismo de los futbolistas. Se tiende a confundir la emotividad, y, sobre todo, la intensidad con compartamientos antideportivos o retadores.

No obstante, son también los aficionados los que agradecen el ADN competitivo de elementos como Vinícius Junior, quien, tanto con la selección de Brasil como con el Real Madrid, pelea siempre al máximo y rinde actuaciones que a menudo dan de qué hablar.

Primero, por lo que hace con el balón en los pies, y eso es lo que más importa. Pero también por su personalidad de ir siempre al frente y jamás claudicar. De decir lo que otros piensan, mas no se atreven a soltar. Por eso, quienes no lo conocen, lo juzgan con tremenda facilidad. Eduardo Camavinga, en cambio, conoce bastante bien a su compañero, y ha puesto las balas en pro de él.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026