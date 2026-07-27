La selección de Francia llegó al Mundial 2026 como uno de los claros favoritos para quedarse con el título. Sin embargo, España los dejó fuera en la ronda de semifinales, y en el partido por el tercer lugar, cayeron 6-4 ante Inglaterra.

Tomando en consideración las expectativas que se tenían para este equipo, no se puede poner otro adjetivo para calificar la actuación de Francia en esta copa del mundo que no sea el de fracaso, con todo y que rindió una fase de grupos extraordinaria y lo hizo bastante bien también en 16avos, octavos y cuartos de final.

Y entre los aspectos positivos de lo vivido por la selección francesa en el Mundial 2026, está también el campeonato de goleo de Kylian Mbappé, quien jugó como capitán en esta justa mundialista y se consagró como el maximo goleador en la historia de los mundiales.

Como muestra de agradecimiento a la fanaticada francesa, Kylian Mbappé decidió dedicarles unas cuantas palabras a través de una emotiva carta que ya circula en redes sociales,

Las emotivas palabras de Kylian Mbappé a los aficionados, tras el fracaso de Francia en el Mundial 2026

France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026 | Leonardo Fernandez - FIFA/GettyImages

Gracias. Un mes de emoción. De superar límites. De orgullo por vestir los colores de Francia. De pasión, sobre todo, la misma que nos impulsa en el campo y que los impulsa a ustedes, frente a la pantalla como en las gradas.



Eso es lo que vivimos juntos, una historia increíble. No trajimos un trofeo como equipo. Duele y seguirá doliendo por un tiempo, no les voy a mentir.



El título de máximo goleador, lo acepto con orgullo, pero habría sido mucho mejor con la copa encima. Tal vez les debíamos un final más bonito. Pero no siempre elegimos el final de la historia, elegimos lo que ponemos en ella, y lo pusimos todo. De eso; estamos orgullosos.



Gracias a mis compañeros de equipo. Sin su trabajo, sus carreras, sus pases, sin ese espíritu de equipo que nos llevó del primer al último partido, nunca habría podido marcar tanto. Este título les pertenece al equipo tanto como a mí.



Como niño, soñé con jugar en una Copa del Mundo, al menos una. He jugado en tres, gané una, y este año, tuve el orgullo de competir en ella con la banda de capitán. Nunca lo olvidaré.



Se quedaron despiertos hasta tarde, a veces hasta la medianoche dependiendo de las zonas horarias, para vernos jugar al otro lado del mundo, se reunieron en casa, en bares, con familia o amigos, por toda Francia y más allá.



Otros estuvieron ahí mismo con nosotros, en los estadios, con banderas sobre los hombros. Niños con ojos brillantes, hombres y mujeres de todos los orígenes y todas las generaciones juntos, unidos alrededor del mismo placer, el de compartir. Esa es la fuerza de este deporte.



Y nunca nos fallaron, ni siquiera en los momentos más duros, ni siquiera cuando lo merecíamos menos. Esta historia, la escribimos con millones de manos, no solo 11 en el campo, impulsados por el mismo fervor.



A Didier (Deschamps), ya le he dicho lo que tenía que decir, lo sabe. Gracias a él, a todo su equipo también, fisioterapeutas, cocineros, entrenadores, conductores, todos aquellos a los que nadie ve nunca y sin los cuales nada de esto sería posible. Y a aquellos que nos acogieron en Estados Unidos durante toda esta competición.



El fútbol, en su esencia, sigue siendo un juego. Un juego que nos tomamos muy en serio, que trabajamos toda la vida para intentar dominar, pero sigue siendo un juego, con sus reglas simples que no han cambiado desde que empezamos a jugarlo: balón, gol, deseo de marcar. Por eso nos une a todos con la misma pasión.



Esta Copa del Mundo llega a su fin, pero la historia, continúa. Habrá otros partidos, otras noches de verano o invierno en las que nos reuniremos de nuevo frente a este mismo juego, con el mismo deseo intacto. No hemos terminado de jugar juntos.



Gracias por todo. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026