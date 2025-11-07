Las estadísticas de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y en el Al Nassr

Es el máximo goleador histórico del Real Madrid, pero Cristiano Ronaldo, con 451 goles en 438 partidos oficiales. El que lo sigue es Karim Benzema, pero con casi 100 goles menos, ya que se quedó con 354 goles y luego Raúl González con 323 goles.

El portugués se plantó y se expresó sobre la competitividad de la liga saudí y aseguró que el calor y la intensidad hacen más difícil marcar goles que en Europa, según se pudo ver durante la segunda parte de la entrevista con el presentador británico Piers Morgan, difundida en las últimas horas en YouTube: "Es muy dificil correr y marcar goles con 40 grados de temperatura".

Igual, CR7 aseguró estar centrado a sus 40 años en ser cada vez mejor rematador: "Siempre se puede mejorar", insistió, y confesó que ahora sólo va dos o tres veces a la semana al gimnasio a hacer pesas y que su entrenamiento para mantener su físico recae en la "constancia".

Cristiano Ronaldo, Al Nassr - Saudi Pro League | MB Media/GettyImages

Para intentar hacer una comparativa sobre la friolera cifra de CR7 tanto en Arabia como en España hay que dar contexto que llegó con 23 años a la Casablanca del fútbol mundial, luego de 196 partidos, 84 goles y 39 asistencias en el Manchester United entre la temporada 2003-2004 y la 2008-2009, tras abonar más de 100 millones de dólares desde el Real Madrid.

La sustancial diferencia entre ambos clubes, al menos hasta el momento es que Cristiano Ronaldo en el Madrid ganó 2 Copas del Rey, 2 Ligas de España, 2 Supercopa de España, 4 Champions League, 3 Mundial de Clubes y 3 Supercopa de España, mientras que en el Al Nassr aún no dio la vuelta olímpica, transitando allí la cuarta temporada, después de haber arribado desde el Manchester United en la 2022-2023.

Los números de Cristiano Ronaldo en todos sus clubes

Club Partidos Goles Asistencias Real Madrid 438 450 131 Al Nassr 115 102 21 Manchester United 347 145 72 Juventus 134 101 28 Sporting de Lisboa 31 5 6

