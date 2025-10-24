Las estadísticas de Kylian Mbappé frente al FC Barcelona

El Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona detendrá el mundo del fútbol este domingo, y los hinchas del Merengue están ilusionados con poder ganar y sacarle ventaja al Culé en la lucha por el título de LaLiga.

La Casa Blanca llega en buena forma al partido, ostentando la cima del campeonato y un puntaje ideal en la etapa de liguilla de la UEFA Champions League. En el último partido le ganaron por la mínima a la Juventus en el Santiago Bernabéu con gol de Jude Bellingham para mantener el invicto europeo.

FBL-EUR-C1-REAL MADRID-JUVENTUS | THOMAS COEX/GettyImages

Por su parte, el FC Barcelona ganó por 6-1 en su último partido frente al Olympiacos y llega afilado al Clásico, aunque tendrá la obligación de salir a buscar el resultado para recuperar la cima del campeonato.

El partido por la décima jornada de LaLiga arranca a las 16:15 del próximo domingo 26 de octubre y se disputará en el Santiago Bernabéu. El FCB se ilusiona con la quinta victoria al hilo en materia de Clásicos.

Estadísticas de Mbappé enfrentando al FC Barcelona

Con la camiseta del PSG se enfrentó al Barcelona en cuatro oportunidades, todas ellas por UEFA Champions League. En total jugó cuatro veces, con dos victorias, un empate y una derrota, con seis goles anotados. La primera serie fue por los octavos de final de la temporada 2020/21, mientras que la segunda fue en los cuartos de la campaña 2023/24, la última de Kylian en el Parque de los Príncipes.

Desde su llegada al Real Madrid también lo enfrentó cuatro veces: dos veces por LaLiga, uno por Copa del Rey y el restante por la Supercopa española. El dato que ilusiona a los hinchas merengues es que anotó en todos, incluyendo un hattrick en el último partido por el campeonato español. En los dos encuentros coperos gritó una vez.

Club Partidos Victorias Empates Derrotas Goles París Saint-Germain 4 2 1 1 6 Real Madrid 4 0 0 4 5

