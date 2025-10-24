Las estadísticas de Lamine Yamal frente al Real Madrid

El Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona detendrá el mundo del fútbol este domingo, y los Blaugrana saben que tienen que ganar para recuperar el liderazgo de la tabla de posiciones de LaLiga, certamen donde son los campeones defensores.

Los dirigidos por Hansi Flick ganaron de manera contundente, por 6-1, en su último partido frente al Olympiacos por la etapa de liguilla de la UEFA Champions League y llega afilado al Clásico, aunque tendrá la obligación de salir a buscar el resultado por el segundo puesto que ocupan en el campeonato español.

FC Barcelona v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Judit Cartiel/GettyImages

Por su parte, la Casa Blanca llega en buena forma al partido: es el líder de LaLiga y cuenta con un puntaje ideal en la etapa de liguilla de la UEFA Champions League. En el último partido le ganaron por la mínima a la Juventus en el Santiago Bernabéu con gol de Jude Bellingham para mantener el invicto europeo.

El partido por la décima jornada de LaLiga arranca a las 16:15 del próximo domingo 26 de octubre y se disputará en el Santiago Bernabéu. El FCB se ilusiona con la quinta victoria al hilo en materia de Clásicos.

Los números de Lamine Yamal contra el Real Madrid

FC Barcelona v Real Madrid CF - La Liga EA Sports | David Ramos/GettyImages

A pesar de su corta edad, ya enfrentó profesionalmente al Real Madrid en siete oportunidades y sus rendimientos estuvieron a la altura de la figura que está forjando: ya le metió tres goles y repartió dos asistencias.

Uno de sus mejores rendimientos fue en la final de la Copa del Rey de la temporada pasada, cuando brindó dos asistencias a compañeros para la victoria 3-2 en la prórroga. En el último partido entre ambos, vibrante victoria Culé 4-3 en Montjuic, anotó el 2-2 parcial. Ese encuentro, válido por la fecha 35 de LaLiga, le sirvió prácticamente en bandeja el campeonato a los de Flick.

Partidos Victorias Empates Derrotas Goles 7 4 0 3 3

