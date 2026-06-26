Las estadísticas de Leo Messi en los Mundiales antes y después de los 35 años

A los 39 años recíen cumplidos -el pasado 24 de junio-, el capitán de la selección argentina continúa ampliando su legado y sumando récords que parecían inalcanzables.

Con el doblete convertido ante Austria en el Mundial 2026, el rosarino alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo y dejó atrás la marca de Miroslav Klose, que durante años se mantuvo como el máximo goleador histórico del torneo.

ATENCIÓN a estos números de LIONEL MESSI en Mundiales 🔟🏆



👉🏻Antes de cumplir 35 años:

⚽19 partidos y 6 goles



👉🏻Después de cumplir 35 años:

⚽9 partidos y 12 goles



¡ES COMO EL VINO! 🍷🇦🇷#TNTSportsMundial pic.twitter.com/4vDno8R3pU — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 24, 2026

En esa misma línea, detrás de ese registro, aparece otro dato que refleja mejor que ninguno la excepcionalidad de su carrera.

Los números de Messi antes y después de los 35 años

Durante sus primeras cuatro participaciones en mundiales acumuló seis tantos en 19 encuentros. Sin embargo, desde que cumplió 35 años, su productividad se disparó de manera notable.

En esta edición del torneo, debutó con un triplete frente a Argelia, el primero de su carrera en Copas del Mundo, y posteriormente sumó los dos tantos ante ante el combinado austríaco para alcanzar el primer lugar de un récord legendario.

De esta manera, nueve de sus 18 goles en citas mundialistas llegaron una vez superada esa barrera de edad, una cifra que tira abajo cualquier teoría sobre el desgaste físico propio de los años en la alta competencia.

Periodo Partidos Goles Antes de los 35 años 19 6 Después de los 35 años 9 12

El Messi de la madurez es distinto al de sus primeros años: corre menos, elige mejor los momentos para acelerar y participa más en la construcción del juego. A sus 38 años, entre el Inter Miami y la Selección argentina alcanzó los 50 goles en 50 partidos, con un promedio exacto de un tanto por encuentro.

Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Stacy Revere/GettyImages

Lo llamativo no es solo la cantidad de goles, sino el momento de su carrera en el que llegan. Mientras la mayoría de los delanteros comienzan a ceder terreno ante el paso del tiempo, Messi encontró nuevas herramientas para seguir marcando diferencias y adaptar el juego a una nueva etapa de su carrera.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026