Las estadísticas de Leo Messi y Cristiano Ronaldo enfrentándose en Clásicos

Una nueva edición de El Clásico está a la vuelta de la esquina, y este promete ser especial en todos los aspectos: el Real Madrid llega sumergido en una profunda crisis futbolística y humana tras las peleas en el vestuario a lo largo de la semana, pero sabe que debe ganar si o si para que el FC Barcelona no le de la vuelta olímpica en la cara.

Uno de los grandes duelos individuales, al menos en lo estadístico, en la historia de El Clásico fue el de Leo Messi y Cristiano Ronaldo, aunque este tiene un clarísimo ganador al margen del debate que existe entre los fanáticos de ambos sobre quien es el mejor de la historia.

El argentino del FCB ganó 14, mientras que el portugués del Madrid triunfó en ocho oportunidades. El rosarino anotó 20 goles contra 18 del nacido en Funchal, brindó 12 asistencias ante una sola de su acérrimo rival deportivo.

Además, Messi firmó dos goles de tiro libre en Clásicos, algo que Ronaldo nunca pudo hacer, y anotó un hattrick en un duelo con ambos en cancha, cosa que el Bicho tampoco logró. En el acumulado tuvo 13 premios al MVP del partido contra solamente dos del portugués.

Con 35 títulos oficiales, Leo Messi fue hasta hace pocas semanas el futbolista más laureado de la historia del FC Barcelona, superado por Alexia Putellas en esta temporada. Su palmarés incluye 10 Ligas, 4 Champions League y 7 Copas del Rey, entre otros trofeos. Es el máximo anotador de la historia del Blaugrana con 672 goles en 778 partidos.

Por su parte, Cristiano Ronaldo marcó una época en el Real Madrid y alcanzó la aplastante cifra de 16 títulos durante sus nueve temporadas (2009-2018), en donde destacan cuatro UEFA Champions League. También es el máximo goleador de la historia Merengue, con 451 goles en 438 partidos.

Estadísticas Leo Messi Cristiano Ronaldo Partidos ganados 14 8 Partidos perdidos 8 14 Goles 20 18 Asistencias 12 1 Goles de tiro libre 2 0 Hat-tricks 1 0 Premio al Jugador del Partido 13 2

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