Las estadísticas del FC Barcelona con y sin Raphinha en la temporada 2025/26

El FC Barcelona está sufriendo un momento complejo en la temporada: perdió el Clásico frente al Real Madrid el pasado fin de semana y se alejó de la cima de LaLiga, quedando segundo, a cinco puntos del Merengue.

Las estadísticas indican que, contando con Raphinha en lo que va de la temporada, el equipo de Hansi Flick cosechó siete victorias y un empate, sin ninguna derrota. En cambio, sin el brasileño, ganó tres y perdió la misma cantidad, con un 50% de efectividad.

FC Barcelona v Valencia CF - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

El brasileño surgió de la cantera del Avaí y su primera incursión en el fútbol europeo se dio en Vitória Guimaraes de Portugal. Tras pasar por el Stade de Rennes y el Leeds, recaló en el FC Barcelona donde alcanzó su mejor forma.

Su presente, lesiones al margen, es excelente, ya que fue uno de los mejores futbolistas del Culé en la temporada 2024/25 juntándose con Lamine Yamal y Robert Lewandowski en un frente de ataque letal que ganó LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa.

En total, con la camiseta Blaugrana, Raphinha jugó un total de 151 partidos, anotando 57 goles, brindando 53 asistencias y recibiendo 24 tarjetas amarillas, según estadísticas del sitio especializado Transfermarkt.

¿Qué lesión tiene Raphinha?

Leganes v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El brasileño arrastra problemas musculares desde hace varias semanas y se perdió, entre otros, el partido frente al Real Madrid y su regreso está pensado para la siguiente semana, algo que sería una excelente noticia para Flick y toda la fanaticada catalana.

No jugaría frente al Elche por la jornada 11 de LaLiga ese fin de semana en Montjuic y se espera que pueda sumar sus primeros minutos en la visita a Brujas para enfrentar al Club Brugge por la cuarta jornada de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League, donde el Culé es uno de los animadores.

