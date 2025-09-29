Las estrellas del PSG que se perderían el partido ante el FC Barcelona en la Champions

El FC Barcelona y el PSG protagonizarán este miércoles en Montjuic el duelo más atractivos de la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26.

Ambos equipos llegan al choque con tres puntos, luego de debutar con victoria en la fecha inaugural: los blaugranas frente al Newcastle 1-2 en St. James Park y los parisinos 4-0 en casa contra la Atalanta. Eso sí, españoles y franceses se medirán en medio de realidades complicadas en cuanto al estado de salud de sus plantillas.

El Barça recuperó a su joven pero gran figura, Lamine Yamal, quien vuelve a tiempo para un compromiso de máxima exigencia. Sin embargo, el entrenador Hansi Flick no podrá contar con piezas importantes como Raphinha, decisivo la temporada pasada con goles y asistencias en la consecución del triplete local; tampoco con Fermín López ni el guardameta titular Joan García, mientras que el lateral izquierdo Alejandro Balde sigue siendo duda por una prolongada lesión.

Del otro lado, el del PSG, la situación es todavía peor, ya que podría llegar al partido con hasta siete bajas por problemas físicos, lo que complica seriamente la planificación del entrenador Luis Enrique Martínez. Hay tres ausencias confirmadas: el Balón de Oro Ousmane Dembélé, que no podrá medirse a su antigua escuadra; el talentoso extremo Désiré Doué y el central y capitán Marquinhos. A estas ausencias se suman cuatro futbolistas cuya participación contra los azulgranas está en entredicho: los centrocampistas Fabián Ruiz; Joan Neves y Vitinha, además del atacante Khvicha Kvaratskhelia.

Vitinha was subbed off in the first half of PSG's league match today.



They play Barca in the Champions League this week 😬 pic.twitter.com/Q0FzWYFoNj — ESPN FC (@ESPNFC) September 27, 2025

Precisamente, Vitinha y Kvaratskhelia fueron los últimos en engrosar la enfermería de la entidad parisina, tras salir malogrados durante la primera mitad del cotejo del pasado sábado de Ligue 1 ante el Auxerre. Las eventuales bajas tanto del luso como del georgiano dejarían al campeón de Europa sin dos de sus piezas más influyentes en su esquema; uno en materia de construcción de juego y equilibrio, y el otro debido a su capacidad de desborde, regate y gol.

En consecuencia, el partido en Montjuic se perfila como una prueba de fuego tempranera para ambas escuadras. El Barcelona, uno de los principales aspirantes a arrebatarle la corona continental al PSG, intentará aprovechar el duro golpe que representan tantas ausencias para los de Lucho. No obstante, la profundidad de la plantilla del estratega asturiano y la experiencia de futbolistas clave que sí estarán en el césped, intentarán maquillar semejantes problemas.

"Tenemos que esperar a que el personal médico nos diga mañana o pasado mañana qué tipo de lesiones tienen", acotó Luis Enrique en conferencia de prensa. "Debemos mantener una actitud positiva porque necesitamos gestionar esta situación. El Paris Saint-Germain no es el único con lesiones; es el caso de todos los clubes con un calendario tan intenso".

A pesar de las hipotéticas ausencias de lado y lado, este Barcelona-PSG servirá para que las oncenas en cuestión intenten ratificar el potencial que se les supone.

