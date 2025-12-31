Las figuras internacionales que podrían llegar al Inter Miami en 2026

El Inter Miami está reconstruyendo su plantilla para la temporada 2026 tras ganar la MLS Cup 2025. Con retiros como los de Sergio Busquets y Jordi Alba, y plazas de Jugador Designado disponibles, surgen rumores sobre figuras internacionales de alto nivel, aunque muchos son especulaciones y varios han sido descartados o se han diluido como Robert Lewandowski y Timo Werner.

El club ya aseguró a Sergio Reguilón (ex Tottenham/Real Madrid) como lateral, y prioriza defensa y medio campo. Messi extendió contrato hasta 2028, así que estos fichajes girarían alrededor de él.

A continuación, mencionamos las principales figuras internacionales que aparecen en rumores probables para llegar en 2026 (ventana de invierno o verano).

1. Giovani Lo Celso

Giovani Lo Celso podría llegar a Miami | Mateo Villalba/GettyImages

Es el rumor más fuerte y avanzado. Inter Miami lo ve como prioridad para reforzar el medio campo tras el retiro de Busquets, ocupando un lugar de Jugador Designado.



Las negociaciones están en fase avanzada: Betis (con aprobación de Pellegrini) aceptaría unos 5-6 millones de euros, ya que Lo Celso ha perdido titularidad por lesiones y actitud. Messi lo recomienda, y el jugador busca minutos para llegar en forma al Mundial 2026. Sería una reunión con Messi y De Paul.



Fuentes como Diario Olé, MARCA y periodistas españoles lo confirman como "cercano". Podría llegar en enero 2026.

2. Dayne St. Clair

Dayne St. Clair sería el nuevo portero de Inter Miami | Sean M. Haffey/GettyImages

Desde hace algunas semanas se confirmó que Inter Miami CF, el campeón de la MLS Cup 2025, ganó la carrera por su firma como agente libre.



El contrato se está finalizando y será hasta 2028. Llegará como el nuevo portero titular para 2026, reemplazando a figuras como Rocco Ríos Novo y Óscar Ustari. Es un fichaje estelar para reforzar la portería del equipo de Messi, Suárez y compañía, que busca repetir título y brillar en Concacaf Champions Cup.



El internacional canadiense es un portero que está en su prime, con liderazgo y consistencia probada. Su llegada a Miami genera mucha expectativa, ya que fortalece un equipo ya dominante.



Además, compite por el puesto de titular con Maxime Crépeau bajo el DT Jesse Marsch, y es fuerte candidato a ser el titular de Canadá en el Mundial 2026.

3. Koke

Koke habría sido solicitado por Méssi | Europa Press Sports/GettyImages

Rumor impulsado por Messi, quien lo pidió como reemplazo ideal de Busquets por su liderazgo, visión y control.



Su contrato expira en junio 2026, podría llegar libre en verano. Sería un mediocampista experimentado para dar orden táctico.



Sin embargo, es menos caliente que Lo Celso; algunos lo ven improbable porque Koke es ídolo eterno del Atlético y hay interés de Arabia Saudita.



Messi lo incluyó en su lista de deseos junto a Griezmann, pero no hay avances concretos recientes.

4. Antoine Griezmann

Antoine Griezmann es pretendido por variso clubes de la MLS | Europa Press Sports/GettyImages

También recomendado por Messi como complemento ofensivo (para suplir posibles salidas o dar profundidad a Suárez, renovado hasta 2026). Tiene contrato hasta 2027, pero ha perdido protagonismo (menos titularidades).



El rumor surgió fuerte a mediados de diciembre, pero ha enfriado: Griezmann ha recibido ofertas de otros MLS (como Charlotte FC) y clubes europeos/orientales, y no hay ofertas concretas de Miami.



Experiencia pasada con Messi en Barça no fue ideal, lo que genera dudas. Improbable por ahora.

5. Neymar Jr.

Neymar Jr. con Santos FC | MIGUEL SCHINCARIOL/GettyImages

Rumores persistentes para una reunión MSN con Messi y Suárez. Su contrato expira pronto, y Miami monitorea su situación (lesiones recurrentes y forma irregular).



Sin embargo, el club lo ha descartado oficialmente para enero 2026, priorizando refuerzos defensivos y un delantero más consistente. Enfocado en Mundial 2026 con Brasil, pero riesgos físicos altos lo hacen menos viable. Rumores perduran, pero quizá sea más viable después de la Copa del Mundo 2026.

