Las figuras más importantes que se retiran del fútbol internacional tras el Mundial

Toda Copa del Mundo marca el final de una etapa para varios futbolistas, pero pocas veces coinciden las despedidas de tantas figuras que definieron una era con sus selecciones. Algunos llegaron hasta instancias decisivas, otros se marcharon antes de lo esperado, pero todos eligieron el mismo momento para cerrar un capítulo que los acompañó durante más de una década.

Desde campeones del mundo y referentes históricos pasando por capitanes y máximos goleadores de sus selecciones, estos jugadores ya anunciaron que no volverán a vestir la camiseta de sus países.

Las figuras más importantes que se despiden de sus seleccionados

1. Neymar (Brasil)

Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Con 141 partidos y 79 goles, Neymar deja la selección brasileña como su máximo goleador histórico. Debutó en un Mundial con un doblete en 2014 y, a lo largo de cuatro ediciones, fue el rostro de una generación que nunca consiguió conquistar el título. Las lesiones volvieron a cruzarse en su camino y apenas pudo disputar 55 minutos antes de la eliminación frente a Noruega.

2. Manuel Neuer (Alemania)

Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Michael Reaves/GettyImages

Un arquero que se sienta en la mesa de los más importantes de la historia del fútbol. Con 40 años y 129 partidos internacionales (23 de ellos en mundiales) Neuer puso punto final a una de las trayectorias más exitosas de un arquero con Alemania. Debutó en Sudáfrica 2010 y cuatro años después levantó la Copa del Mundo en Brasil, donde redefinió el puesto con su estilo de "arquero-líbero". Tras retirarse después de la Eurocopa 2024, sorprendió al regresar para disputar este Mundial, aunque la eliminación por penales frente a Paraguay terminó siendo su despedida definitiva. "Pese al amargo final, no me arrepiento de haber tomado esta decisión", afirmó.

3. Nicolás Otamendi (Argentina)

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Ian MacNicol/GettyImages

"Es mi último Mundial; después seré un hincha más", había anticipado meses antes de la Copa 2026. En su despedida como local recibió un homenaje especial cuando Lionel Messi le cedió un penal para que pudiera convertir en La Bombonera.



Se va habiendo jugado cuatro mundiales con la albiceleste y siendo un referente del ciclo más exitoso de la historia del seleccionado argentino. Tras debutar en Sudáfrica 2010 de la mano de Maradona. Sabella no lo llevó a Brasil 2014, pero regresó en Rusia 2018. Desde la Copa América 2019 asumió un rol de líder que sostuvo a lo largo de la etapa Scaloni y que lo llevó a ser campeón en 2022 y subcampeón en 2026, su última función.

4. Guillermo Ochoa (México)

FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENG | CARL DE SOUZA/GettyImages

Hablar de Ochoa es hablar de los Mundiales. Con 163 partidos internacionales y seis Copas del Mundo disputadas, el arquero mexicano construyó un legado que tuvo uno de sus momentos más icónicos con la actuación ante Brasil en 2014. En esta edición apenas disputó 12 minutos frente a República Checa, tiempo suficiente para recibir una ovación del público y el respeto de compañeros y rivales.



"Fue el mayor privilegio de mi vida. Gracias por creer y por acompañarnos siempre. Los amo, México", aseguró.

5. Sadio Mané (Senegal)

Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Al Sermeno/ISI Photos/GettyImages

El gran ídolo de la generación más exitosa del fútbol senegalés cerró su ciclo internacional con 120 partidos y 47 goles. Después de perderse Qatar 2022 por lesión, volvió para disputar un último Mundial, aunque la eliminación frente a Bélgica abrió la puerta a su despedida.

6. Riyad Mahrez (Argelia)

Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Emilee Chinn/GettyImages



"Representar a Argelia fue un sueño desde que era niño", expresó el ex-City tras su decisión de retirarse del plano internacional. Pasaron doce años entre su primera y su segunda participación mundialista. Después de haber jugado apenas un partido en Brasil 2014, volvió a una Copa del Mundo y dejó dos goles frente a Austria antes de que Argelia cayera en los dieciseisavos de final contra Suiza.

7. Enner Valencia (Ecuador)

Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026 | DeFodi Images/GettyImages

Máximo goleador de la historia de Ecuador con 46 tantos en 104 partidos, Valencia también fue el gran referente de su selección en los Mundiales. Entre Brasil 2014 y Qatar 2022 marcó seis goles en seis encuentros, una cifra histórica para su país. En 2026 no pudo ampliar ese registro y la derrota frente a México en los dieciseisavos de final selló su despedida.

8. Patrik Schick (República Checa)

Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

El goleador del Bayer Leverkusen cerró su ciclo internacional inmediatamente después de la eliminación checa en la fase de grupos. Autor de 25 goles en 66 partidos con la selección, había alcanzado reconocimiento mundial con su brillante Eurocopa 2020, pero no logró convertir en su primera y única participación en un Mundial.

9. Marko Arnautovic (Austria)

FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUT | FREDERIC J. BROWN/GettyImages



"Jugar para Austria fue lo más grande. Me duele pensar que ya no volveré a ver a mi segunda familia", aseguró el delantero tras la eliminación ante España que marcó su adiós. Después de una extensa carrera en la que disputó 128 partidos y marcó 41 goles para Austria, el ex-Inter puso punto final a una enorme trayectoria representando a su país.

10. Craig Gordon (Escocia)

Haiti v Scotland | Craig Williamson - SNS Group/GettyImages

Esperó toda una carrera para vivir un Mundial y se dio el gran gusto de representa a Escocia en una Copa del Mundo, aunque finalmente no llegó a sumar minutos. Debutante en 2004, Gordon acumuló 84 partidos internacionales y decidió retirarse tanto del fútbol de clubes como de la selección después del torneo. "Nunca quise que terminara, pero debe hacerlo", expresó.

11. Jean Michaël Seri (Costa de Marfil)

Curacao v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026 | Steph Chambers - FIFA/GettyImages

El mediocampista puso fin a once años defendiendo la camiseta marfileña tras disputar su primer y último Mundial. La victoria 2-0 sobre Curazao significó su debut mundialista y, al mismo tiempo, su partido número 64 con la selección. "Después de once años y un Mundial jugado, anuncio el final de mi carrera internacional", escribió en redes sociales.

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