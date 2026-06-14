Las goleadas más grandes en la historia de los Mundiales

El grupo E tuvo su estreno en el Mundial 2026 y lo hizo con el partido entre Alemania y Curazao, que terminó con goleada por 7-1 a favor del conjunto europeo. El tanto germano llegó muy rápido y poco después apareció el empate de la isla caribeña, lo que alimentó la ilusión de un resultado sorpresiva. Sin embargo, con el paso de los minutos, el seleccionado alemán espabiló y terminó firmando uno de los marcadores amplios del torneo.

Ese 7-1 remitió a otros resultados de mucha diferencia a lo largo de los Mundiales. Alemania incluso figura en más de una vez dentro del listado.

1. Hungría 10-1 El Salvador - Mundial 1982

Hungria vs El Salvador, España 1982 | picture alliance/GettyImages

La victoria de Hungría sobre El Salvador sigue siendo la goleada con mayor diferencia de tantos registrada en un Mundial. Laszlo Kiss convirtió un hat-trick en apenas siete minutos ingresando desde el banco, que también es una marca única para un suplente en el certamen.

2. Yugoslavia 9-0 Zaire - Mundial 1974

Yugoslavia vs Zaire, Alemania 1974 | PA Images Archive/GettyImages

Yugoslavia respondió a un estreno decepcionante, sin goles frente a Brasil, con una exhibición ofensiva frente a Zaire. Dusan Bajevic firmó un triplete al abrir y cerrar el marcardor de su equipo.

3. Hungría 9-0 Corea del Sur - Mundial 1954

Hungría vs Corea del Sur, Suiza 1954 | ullstein bild Dtl./GettyImages

La gran Hungría lo hizo. Sandor Kocsis marcó tres veces y Ferenc Puskas (si, ese Puskas) junto con Peter Palotas aportaron dos conquistas cada uno en una actuación demoledora del seleccionado europeo.

4. Alemania 8-0 Arabia Saudita - Mundial 2002

Alemania vs Arabia Saudita, Corea-Japon 2002 | Neal Simpson - EMPICS/GettyImages

Hablando de Alemania... la mayor goleada de los germanos en una Copa del Mundo llegó en Corea-Japón 2002. Miroslav Klose consiguió un triplete y el conjunto europeo terminó jugando la final contra Brasil, aunque no pudo quedarse con el trofeo.

5. Uruguay 8-0 Bolivia - Mundial 1950

Uruguay | ARMANDO SARTOROTTI/GettyImages

Uruguay empezó su camino hacia el segundo Mundial de su historia con un aplastante triunfo sobre Bolivia. Oscar Míguez aportó tres tantos.

6. Suecia 8-0 Cuba - Mundial 1938

1938 FIFA World Cup | DEA / A. DAGLI ORTI/GettyImages

En la única participación mundialista de Cuba, Suecia no se la dejó fácil y se impuso por ocho goles gracias a los hat-tricks de Henry Andersson y Gustav Wetterstrom.

7. España 7-0 Costa Rica - Mundial 2022

España vs Costa Rica, Qatar 2022 | Soccrates Images/GettyImages

El equipo dirigido por Luis Enrique sorprendió en su estreno en Qatar con una goleada sobre Costa Rica. Ferran Torres convirtió dos veces y el resultado modificó la percepción alrededor del conjunto español desde el comienzo del torneo. Sin embargo, el resultado no ayudó a que la Roja llegue más allá de los octavos del Mundial.

8. Portugal 7-0 Corea del Norte - Mundial 2010

Cristiano Ronaldo, Portugal | HOANG DINH NAM/GettyImages

Cristiano Ronaldo no podía no estar presente en este listado. El portugués se hizo presente en el marcador durante una victoria que tuvo una particularidad llamativa ya que Portugal anotó un gol antes del descanso y seis en la segunda parte.

9. Polonia 7-0 Haití - Mundial 1974

Polonia vs Haiti, Alemania 1974 | picture alliance/GettyImages

Andrzej Szarmach completó un triplete y Grzegorz Lato cerró la cuenta con un doblete. Polonia ganó sus tres compromisos de la fase de grupos y finalizó esa edición en el tercer puesto.

10. Turquía 7-0 Corea del Sur - Mundial 1954

Soccer World Cup 1954 | picture alliance/GettyImages

Barhan Sargun consiguió tres goles y Suat Mamat aportó dos en una goleada que le permite ingresar a este listado.

11. Uruguay 7-0 Escocia - Mundial 1954

Photo collection of History of FIFA World Cup Balls | Peter Pesti/GettyImages

Carlos Borges firmó un triplete y Oscar Míguez junto con Julio Abbadie marcaron dos tantos cada uno para los campeones defensores.

12. Alemania 7-1 Brasil - Mundial 2014

Brasil vs Alemania, Mundial 2014 | Mike Egerton - PA Images/GettyImages

La verdadera sorpresa de todos estas goleadas fue en 2014. Alemania derrotó al anfitrión en semifinales por el mismo marcador que ahora consiguió frente a Curazao. Thomas Müller, Miroslav Klose, Toni Kroos en dos oportunidades, Sami Khedira y André Schürrle con un doblete construyeron la goleada que terminó con el pase a la final y luego al título mundial.

13. Alemania 7-1 Curazao - Mundial 2026

Jamal Musiala, Felix Nmecha, Alemania vs Curazao | Joe Buvid/ISI Photos/GettyImages

La victoria sobre Curazao fue hace apenas unas horas, pero ya ocupa un lugar dentro del listado de grandes triunfos en un Mundial. Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz por partida doble, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav marcaron para los europeos, en tanto Leandro Comenencia convirtió el primer gol mundialista del seleccionado caribeño.