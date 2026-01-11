En una noche grande como la de hoy, con un título en juego y un 'Clásico' como escenario, el Real Madrid sabe que cuenta con un futbolista hecho para este tipo de citas: Vinicius Júnior. Da igual el contexto, el momento de forma o las dudas previas que cuando llega una final, el brasileño se transforma. Sus números no solo lo confirman, sino que lo colocan a la altura de las mayores leyendas de la historia del club blanco.

Vinícius y sus números de peso en las finales

TOPSHOT-FBL-KSA-ESP-SUPER CUP-REAL MADRID-BARCELONA | GIUSEPPE CACACE/GettyImages

Los datos de Vinicius en finales son contundentes: 9 goles, 6 asistencias y un total de 15 participaciones directas en gol. Un registro que lo sitúa como el cuarto jugador con más participaciones en finales en toda la historia del Real Madrid, únicamente por detrás, y prácticamente a la par, de tres nombres sagrados del madridismo. Cristiano Ronaldo, Ferenc Puskás y Karim Benzema lideran esta clasificación con 16 participaciones cada uno, mientras que Vinícius, con 15, ya se codea con ellos pese a su juventud y a tener aún gran parte de su carrera por delante.

Esta capacidad para aparecer en los momentos decisivos es lo que convierte a Vinicius en un futbolista diferencial. Finales de Champions, Supercopas, Copas del Rey o Mundiales de Clubes han sido testigos de su impacto, siempre con acciones determinantes que cambian partidos y decantan títulos. No es casualidad y es que el brasileño entiende la presión como un estímulo y encuentra en los grandes escenarios el contexto ideal para desplegar su mejor versión.

El mal momento de Vinícius

Real Madrid v Atletico Madrid: Spanish Super Cup | NurPhoto/GettyImages

Y eso que Vinicius no llega a esta final en su mejor momento goleador. El extremo encadena varios meses sin ver puerta y no marca desde el pasado 23 de septiembre, cuando anotó ante el Levante en LaLiga. Sin embargo, su influencia en el juego va mucho más allá del gol, y su historial en finales invita a pensar que cualquier racha queda en un segundo plano cuando el balón empieza a rodar en una noche decisiva.

Por todo ello, el mensaje en el Real Madrid es claro y es que si hay una final, Vinicius Júnior es el jugador que quieres tener en tu equipo. Porque los títulos no siempre los ganan los que llegan en mejor forma, sino los que saben aparecer cuando más importa. Y en eso, Vinicius ya juega en la misma mesa que Cristiano, Puskás y Benzema.