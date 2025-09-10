Las grandes dudas de Hansi Flick de cara al partido del Barcelona ante el Valencia por LaLiga
El entrenador alemán del FC Barcelona, Hansi Flick, cuenta con apenas cuatro días para determinar el equipo que enfrentará al Valencia CF por LaLiga, en la jornada 4 del campeonato español.
Después de otro parón internacional, el teutón deberá recomponer el once titular para recibir al Valencia, en un partido especial y particular, ya que será el primero en casa de la temporada.
Te contamos todos los lugares del campo donde el equipo culé tiene dudas de cara al partido del fin de semana.
La defensa central
En las dos primeras jornadas, Flick apostó por Araujo - Cubarsí. En la tercera ante Rayo, jugaron Cubarsí - Christensen. La duda es saber si esta zaga continuará o pueda meterse hasta Eric García en el equipo.
Lateral izquierdo
Con Balde lesionado, Flick está obligado a alinear a otro lateral izquierdo. El recambio natural es Gerard Martín pero puede darle la primera titularidad a Jofre Torrents, que ya debutó y le fue bien.
El mediocampista central
Ante las bajas de De Jong en un gran porcentaje y la seguridad de no contar con Gavi, Hansi Flick maneja la opción más lógica: alinear de nuevo juntos a Casadó y Pedri, como ya hizo ante el Levante, aunque la idea le duró la primera media parte. Otra alternativa sería retrasar a Fermín.
El mediapunta
El técnico alemán ha utilizado tres mediapuntas distintas: Fermín, Raphinha y Olmo. ¿Se puede meter Marcus Rashford como titular?
El delantero centro
Es una duda que se da por segundo partido seguido. O vuelve Lewandoski o continúa Fermín, de gran presente.
