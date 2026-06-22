Las grandes sorpresas del Mundial 2026 hasta ahora: jugadores, selecciones y récords inesperados

El Mundial 2026 apenas disputa la segunda jornada de la Fase de Grupos y por delante quedan todavía más de la mitad de los partidos que nos brindará la justa, sin embargo, en este corto tiempo ya se han dado muchas sorpresas que quedaran para la historia, ya sea por los mismos jugadores, algunas selecciones o nuevos récords establecidos.



Lo más satisfactorio es que próximamente podría haber más sorpresas, pero por algo vamos a tocar lo más sobresaliente que ha dejado la Copa del Mundo, que por primera vez abrió sus puertas para que 48 selecciones participaran en lugar de nada más 32, aunque sin duda sorprendió la ausencia de Italia, Nigeria, Camerún, Costa Rica, Dinamarca, Hungría, entre otros más.



Aquí están las grandes sorpresas del Mundial hasta ahora:

1. México ganó sus dos primeros partidos sin recibir gol

México logró evitar que Corea del Sur empatara el encuentro | David Ramos/GettyImages

El anfitrión hizo algo que se le había negado desde que inició su participación en la justa internacional.



Aunque El Tricolor también logró sumar de a tres unidades en Corea-Japón 2002 y Rusia 2018, nunca había dejado su arco en ceros, lo que dejará a Raúl Rangel como un cancerbero para la historia al evitar tantos de Sudáfrica y Corea del Sur.

2. Eloy Room logró un récord tras dejar en cero su arco

Eloy Room | Maja Hitij - FIFA/GettyImages

De acuerdo con el famoso MisterChip de ESPN, el guardameta de Curazao ya dejó en alto el nombre de su país, pues en su primera participación impuso marca.



El jugador del Miami FC de la USL Championship de Estados Unidos firmó 15 desvíos en un solo partido para así, culminar imbatido frente a Ecuador.



Aunque el estadounidense Tim Howard hizo 16 paradas frente a Bélgica en Brasil 2014, el duelo tuvo prórroga y aparte concedió dos dianas.

3. Ibrahim Mbaye y Lamine Yamal, entre los más jóvenes en marcar

Ibrahim Mbaye | FRANCK FIFE/GettyImages

Los ojos del planeta están puestos en el español, quien no pudo hacer mucho en el debut de España ante Cabo Verde debido a que entró de cambio sin estar al cien por ciento.



Para la segunda jornada, el extremo del Barcelona fue lanzado como titular contra Arabia Saudita y como se esperaba, pudo anotar por primera vez en una Copa del Mundo y lo hizo con 18 años y 343 días, para adentrarse en el Top 10 como el octavo más joven que marca.



Asimismo, el delantero del PSG de Francia también irrumpió en el torneo al convertir con Senegal frente a Francia en la Jornada 1 de la Fase de Grupos, siendo el cuarto más joven con 18 años y 142 días.



La cima le pertenece la brasileño Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’, con 17 años y 239 días en Suecia 1958.

4. Ayase Ueda y su doblete con Japón

Ayase Ueda | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

No cabe duda que la nación del Sol Naciente también ha dado una tremenda sorpresa.



Le sacó el empate 2-2 a Países Bajos, pese a ir perdiendo. En la segunda fecha, vapuleó 0-4 a la eliminada Túnez, con el futbolista del Feyenoord Rotterdam de los Países Bajos haciendo un doblete, lo que lo erigió como el primer nipón en toda la historia de la Copa del Mundo que firma dos tantos más una asistencia en un mismo compromiso.

5. Países Bajos, 16 años sin perder en el Mundial

Brian Brobbey y La Naranja Mecánica sueñan con ser campeones por primera vez | Molly Darlington/GettyImages

Lamentablemente para La Naranja Mecánica, nunca ha podido ser campeona aun cuando ha tenido grandes generaciones en su historia, como la de Johan Cruyff y la de Arjen Robben.



La Orange ha sido tres veces subcampeona y ha sido una vez tercera y cuarto lugar. Lo que sorprende es que lleva 16 años sin conocer la derrota en la justa, es decir, 14 encuentros sin saber qué es perder, ya que sus eliminaciones han sido desde el manchón penal, de hecho, su última caída fue en la final de Sudáfrica 2010 frente a España, aunque también ocurrió en la prórroga.



En Brasil 2014 sumó cinco triunfos y dos empates en el tiempo reglamentario, en Qatar 2022 sumó tres victorias y dos igualadas. Ya en este 2026, ha firmado un empate y una victoria, así que puede agrandar aún más su récord.



Dejó atrás el récord que estableció Brasil entre 1958 y 1966. ¡Aplausos para los neerlandeses!

6. Mucha posesión, poca efectividad de Turquía

Arda Güler | Matt McNulty - FIFA/GettyImages

Una de las grandes decepciones de la competencia han sido los otomanos, que a pesar de poseer la pelota más tiempo que sus rivales no pudieron hacer daño, firmando una participación muy triste.



De acuerdo con MisterChip, ninguna selección en toda la historia del Mundial había perdido un partido tras tener una posesión superior al 70% y tras llevar a cabo más de 30 remates.



Contra Australia, dominó el 72% del tiempo, mas no pudo batir la portería y fue vencida en dos contragolpes para culminar 2-0. Ante Paraguay, tuvo 78% de posesión y 32 remates, pero sucumbió por la mínima para quedar eliminada luego de haber llegado desde el repechaje de la UEFA.

7. La primera expulsión de la famosa ‘Ley Vinicius’

Miguel Almirón fue echado por las nuevas reglas de la FIFA | Soccrates Images/GettyImages

En el Paraguay contra Turquía hubo un hecho sin precedentes. El paraguayo Miguel Almirón fue expulsado debido a una de las nuevas reglas aplicadas por la FIFA.



El volante se cubrió la boca con las manos mientras se dirigía a un rival. Los turcos reclamaron al silbante salvadoreño Iván Bartón, que fue llamado por el VAR y al revisar la acción, mostró el cartón rojo.



Esta nueva infracción se marca con el objetivo de evitar episodios como los presuntos insultos racistas del argentino Gianluca Prestianni al brasileño del Real Madrid en un duelo de la Champions League.

8. Cabo Verde, haciendo historia en su primera participación

Vozinha | Buda Mendes/GettyImages

A pesar de llegar como presunta víctima en el Grupo H, los Tiburones Azules han demostrado su garra y corazón, sacando dos empates que sorprendieron al mundo.



Los caboverdianos le sacaron el empate sin goles a la poderosa España, todo gracias a su buen trabajo defensivo y al accionar de su guardameta Vozinha Dias, quien se volvió un fenómeno global incrementando su número de seguidores en Instagram y que compartió su tierna historia sobre su madre sin poder verlo debutar debido a un tema de visa, aunque para el segundo juego ya estuvo presente.



Sumado a ello, el guardameta de 40 años y sus compañeros rescataron la igualada contra Uruguay, con su compañero Hélio Varela haciendo gol a tres minutos de haber ingresado. Incluso este último duelo entre charrúas y los caboverdianos arrojó el primer enfrentamiento entre dos porteros con más de 40 años: Fernando Muslera (41) y Vozinha.



Con dos puntos, los Criollos tiene altas probabilidades de clasificar a los dieciseisavos.

9. Debut de ensueño para Erling Haaland

Erling Haaland | Justin Setterfield/GettyImages

Por primera vez, El Androide puede disputar la Copa del Mundo, ya que Noruega no calificaba desde Francia 98.



Siendo uno de los artilleros más peligrosos del planeta, el hombre del Manchester City de Inglaterra tuvo un inicio inolvidable, ya que logró un doblete en la goleada 1-4 sobre Irak, incluso estuvo cerca de arrancar con un ‘hat-trick’.

10. Kylian Mbappé, el máximo goleador de Francia

Kylian Mbappé | Dan Mullan/GettyImages

Durante este certamen, la Tortuga Ninja Donatello se ubicó como el máximo anotador en la historia de Les Bleus.



El hombre del Real Madrid de España hizo un doblete contra Senegal, llegando a 58 anotaciones con el cuadro galo, dejando atrás la marca de 57 de Oliver Giroud.

11. Lionel Messi igualó a Miroslav Klose como máximo goleador

Lionel Messi | Charlotte Wilson/GettyImages

El alemán estaba establecido como el mayor romperredes en la historia del certamen, algo que logró en Brasil 2014 al llegar a 16 dianas, tras haber estado en cuatro Copas del Mundo.



Ahora, en el debut de La Albiceleste, La Pulga hizo un triplete para emparejarlo, lo cual logró en cinco ediciones.



No obstante, cuenta con la oportunidad de instalarse en solitario al tener todavía más encuentros por delante con Argentina.



Eso sí, tiene competencia, ya que Kylian Mbappé tiene 13 y la edad está de su lado para superar a los dos delanteros.

12. República Democrática del Congo nulificó a Portugal

Yoane Wissa y Congo quieren hacer historia | Julian Finney - FIFA/GettyImages

La Seleçao de Cristiano Ronaldo, Vitinha Ferreira y compañía está catalogada como una de las aspirantes a ser campeona gracias a su talentosa generación.



No obstante, Los Leopardos rompieron las quinielas al evitar la caída, rescatando un punto al empatar 1-1 gracias a la diana de Yoane Wissa, siendo el primer tanto de su nación en la justa, incluyendo su anterior participación cuando compitió como Zaire.

13. Cristiano Ronaldo, con la pólvora mojada en Mundiales

Cristiano Ronaldo | Molly Darlington/GettyImages

A diferencia de otras estrellas que están en el torneo, El Bicho no tuvo el debut esperado, ya que además del empate de Portugal, no pudo mojar.



Gracias a esto, CR7 lleva cinco partidos consecutivos sin gritar gol. De hecho, su última diana fue contra Ghana en Qatar 2022, aunque de sus ocho anotaciones en 23 juegos de la Copa del Mundo, todos han sido en Fase de Grupos.

14. Túnez despidió a su técnico en pleno torneo

Sabri Lamouchi | Ryan Pierse - FIFA/GettyImages

Luego de un inicio poco alentador al ser aplastada 5-1 por Suecia, la escuadra tunecina decidió cortar a su timonel, el francés Sabri Lamouchi.



En su lugar llegó el también galo Hervé Renard, que dirigió a Arabia Saudita en Qatar 2022.



Sin embargo, no hubo gran cambio, ya que el conjunto africano fue aplastado 0-4 por Japón, quedando eliminada de forma precoz.

15. Mikel Oyarzabal, récord sin tocar la pelota

Mikel Oyarzabal | NurPhoto/GettyImages

Tal como se mencionó, España no tuvo el debut esperado contra Cabo Verde, sin embargo, algo de lo más llamativo fue que el delantero de la Real Sociedad pasó más de 30 minutos sin tocar el esférico, un registro que no se daba desde hace más de 60 años, en la edición de Inglaterra 1966.



Para su buena fortuna, pudo desquitarse ante Arabia Saudita en la segunda jornada al conseguir un doblete.