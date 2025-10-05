Las increíbles rachas que el Barcelona rompió tras su derrota ante el Sevilla

El FC Barcelona protagonizó uno de sus peores partidos desde la llegada de Hansi Flick al club. Los blaugranas cayeron de forma contundente ante el Sevilla por 4-1 en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Tras esta derrota, el equipo catalán perdió el liderato de LaLiga y ahora se encuentra a tres puntos del Real Madrid después de ocho jornadas en el fútbol español.

Esta derrota pesa aún más en el seno del Barcelona, ya que pone fin a una larga racha positiva frente al Sevilla. El conjunto azulgrana acumulaba 19 partidos consecutivos sin perder ante los andaluces, con un balance de 15 victorias y cuatro empates, incluidos siete triunfos al hilo

La última victoria del Sevilla sobre el Barcelona se remontaba a octubre de 2015, cuando se impuso 2-1 con goles de Michael Krohn-Dehli y Vicente Iborra. El tanto del descuento para los azulgranas lo marcó Neymar.

No fue la única racha que el Barcelona perdió con su derrota ante el Sevilla este domingo 5 de octubre. Según el periodista Alexis Martín-Tamayo, 'Mister Chip', los blaugranas también rompieron una racha de 15 partidos sin perder como visitantes.

La última vez que el Barça perdió como local fue en noviembre de 2024, cuando cayó por la mínima diferencia ante la Real Sociedad en el Estadio de Anoeta.

¿Qué sigue para el conjunto de Hansi Flick después de este duro golpe en Sevilla?

El Barcelona volverá a la actividad el sábado 18 de octubre en duelo por la jornada 9 de LaLiga cuando se mida ante el Girona.