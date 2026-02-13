Las irónicas declaraciones de Arbeloa tras la derrota del FC Barcelona en las semifinales de Copa

Álvaro Arbeloa volvió a dar una declaración con sello propio y esta vez su frase tuvo un destinatario indirecto: Hansi Flick. Consultado por el clima interno y la situación de jugadores con pocos minutos, el técnico del Real Madrid eligió una respuesta tan simple como punzante: “Cuando alguien no está contento… viene al sofá gris que tengo; maravilloso y bien cómodo”.

La frase, lejos de ser una simple ocurrencia, funcionó como una síntesis de su estilo. Arbeloa instaló el concepto del “sofá gris” como un espacio de diálogo con sus futbolistas, una especie de oficina emocional y futbolística donde se habla cara a cara, sin intermediarios.

Hansi Flick, Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del Rey | DeFodi Images/GettyImages

El nombre que más resonó en la conferencia fue el de Dani Carvajal. El lateral apenas disputó 29 minutos desde la llegada de Arbeloa al banquillo, una cifra que alimentó rumores sobre su incomodidad. Sin embargo, el entrenador fue directo: “El máximo interesado en tenerlo a su mejor nivel, soy yo”.

Arbeloa reconoció que ningún futbolista está feliz si juega poco, pero marcó el camino que pretende para el grupo: unidad, trabajo y conversaciones privadas antes que tensiones públicas.

Un mensaje al vestuario y a los “entornos”

Más allá del caso Carvajal, Arbeloa aprovechó para dejar otro dardo, apuntando a filtraciones y ruidos externos: aseguró que le importa más mantener una relación cercana con sus jugadores que lo que pueda salir desde “diferentes entornos”.

Además, reveló que durante su primer mes el sofá tuvo “mucha actividad”, algo que celebró como parte de su manera de conducir: “Intento hablar con todos de todo; ya saben dónde estoy”.

En contraste con sus frases filosas, Arbeloa evitó entrar en debates calientes. No quiso opinar sobre el 4-0 que recibió el Barcelona ni responderle directamente a Flick: “Preguntadle al Barça y a Flick”, soltó, esquivando el tema.

Tampoco se extendió sobre el cierre de la Superliga y se limitó a remitir al comunicado oficial del club.

Pero si algo quedó claro, es que el entrenador ya encontró su marca: si hay dudas, molestias o tensiones, en el Real Madrid de Arbeloa la respuesta está en el mismo lugar. En el sofá gris.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP