Las Copas del Mundo siempre traen sorpresas, ya sea en fase de grupos como en instancias de eliminación directa. Obviamente que el Mundial 2026 no iba a ser la excepción, con el empate de Cabo Verde ante España y su posterior clasificación a 16avos de final como uno de los principales batacazos hasta el momento.

Desde 1994 se implementó el Ranking FIFA, y sirve, entre otras cosas, para mostrar de manera numérica la diferencia de historia y actualidad entre dos selecciones a la hora de analizar la previa de un encuentro. Desde ese entonces, hubo una serie de sorpresas que conformaron este ranking.

Las mayores sorpresas de la historia de los Mundiales - rankeadas

5. Bulgaria vs Alemania - Estados Unidos 1994

World Cup quarter final match Bulgaria v Germany | Beate Mueller/GettyImages

El equipo búlgaro, que tenía a Hristo Stoichkov como bandera, paralizó al mundo en 1994, eliminando en cuartos de final a la vigente campeona, Alemania.



En ese entonces, la victoria fue por 2-1 con goles del ya mencionado emblema y de Yordan Lechkov, mientras que para Die Mannschaft anotó Lothar Matthäus.



Puestos de diferencia en el Ranking FIFA: 28

4. Paraguay vs Alemania - Estados Unidos, México y Canadá 2026

TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH74-GER-PAR | ODD ANDERSEN/GettyImages

Los Cazadores de Utopías Imposibles del profe Alfaro hicieron historia de la grande en Boston: empataron 1-1 con Alemania jugando un brillante encuentro y, en los penales, Orlando Gill se hizo inmenso para darle una increíble clasificación a los guaraníes.



El portero de San Lorenzo de Almagro le atajó tiros a Kai Havertz, del Arsenal, y Nick Woltemade, del Newcastle. El tiro final fue de José María Canale, defensor del Club Atlético Lanús.



Puestos de diferencia en el Ranking FIFA: 31

3. Corea del Sur vs España - Corea-Japón 2002

FUSSBALL: WM 2002 in JAPAN und KOREA, ESP - KOR 3:5 n.E. | Andreas Rentz/GettyImages

Este partido estuvo marcado por la polémica y en España no lo olvidan: Gamal Al-Ghandour y sus asistentes anularon dos goles totalmente válidos para la Furia Roja, uno de Rubén Baraja y otro de Fernando Morientes.



En la tanda de penales, luego del 0-0 en los 120', el guardameta coreano Lee Woon-jae se adelantó de manera grosera para atajar el penal de Joaquín, algo no sancionado por el árbitro egipcio.



Puestos de diferencia en el Ranking FIFA: 32

2. Corea del Sur vs Italia - Corea-Japón 2002

FUSSBALL: WM 2002 in JAPAN und KOREA, KOR - ITA 2:1 n.V. | Sandra Behne/GettyImages

En octavos de final de esta edición, Corea del Sur ya había hecho de las suyas: Italia fue groseramente perjudicado por el árbitro ecuatoriano Byron Moreno, que expulsó de manera ridícula a Francesco Totti y otorgó un penal que no era en favor de los locales.



Los coreanos terminaron ganando 2-1 con gol de oro de Ahn Junghwan en la prórroga, cuando los italianos ya ardían de furia por el trabajo del colegiado.



Puestos de diferencia en el Ranking FIFA: 34

1. Rusia vs España - Rusia 2018

Spain v Russia: Round of 16 - 2018 FIFA World Cup Russia | Dan Mullan/GettyImages

El último triunfo resonante de nuestro recorrido fue en Rusia 2018, cuando el equipo local aguantó en los 120 para llevar a España a los penales.



Sergei Ignashevich había anotado, en propia puerta, el marcador en favor de la Furia Roja. El delantero Artem Dzyuba, de penal, igualó las acciones. En la tanda, Igor Akinfeev le tapó un tiro a Koke y Iago Aspas malogró su remate.



Puestos de diferencia en el Ranking FIFA: 60

Partido Mundial Puestos de diferencia en el ranking FIFA Rusia vs España Rusia 2018 60 Corea del Sur vs Italia Corea-Japón 2002 34 Corea del Sur vs España Corea-Japón 2002 32 Paraguay vs Alemania Estados Unidos, México y Canadá 2026 31 Bulgaria vs Alemania Estados Unidos 1994 28

Fuente: Opta Analyst / X