Las mejores actuaciones de la selección mexicana en Mundiales - rankeadas

La selección mexicana eliminó a Ecuador en la ronda de 16avos de final firmando uno de sus mejores partidos en la historia de los mundiales. El Tri venció con categoría al cuadro sudamericano y avanzó a octavos de final.

En este contexto, te presentamos las mejores victorias de México en Copas del Mundo.

10. México vs Argentina | Alemania 2006

Argentina V Mexico, FIFA World Cup Finals 2006 Round Of 16 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Podría resultar extraño, pero una de las mejores presentaciones de México en un mundial terminó en derrota. El Tri y Argentina se vieron las caras en los octavos de final de Alemania 2006. El cuadro dirigido por Ricardo Antonio La Volpe abrió el marcador con gol de Rafael Márquez, pero, casi inmediatamente, Hernán Crespo apareció para poner el 1-1. Los aztecas compitieron de tú a tú a una de las mejores selecciones del mundo. En el tiempo extra, Maxi Rodríguez apareció con un gol de otro partido para poner el 2-1 definitivo a favor de la Celeste. A pesar del sabor amargo de esta derrota, se recuerda como uno de los partidos más completos de México en el torneo.

9. México vs El Salvador | México 1970

Soccer World Cup 1970: Mascot "Juanito" | picture alliance/GettyImages

México registró su mayor goleada a favor en el Mundial de 1970. La escuadra azteca le metió cuatro goles a El Salvador en la fase de grupos del certamen. Javier Valdivia marcó un doblete, Javier Fragoso e Ignacio Basaguren completaron la cuenta.

8. México vs Bélgica | México 1970

World Cup 1970 | Mirrorpix/GettyImages

La escuadra mexicana nunca había pasado de fase de grupos hasta el Mundial de 1970, en su casa. Los aztecas arrancaron el certamen con un empate ante la Unión Soviética y un triunfo ante El Salvador. Gracias a su victoria ante Bélgica, con solitario gol de Gustavo Peña, la selección avanzó como segundo lugar de su sector y se metió por primera vez a los cuartos de final de la competencia.

7. México vs Francia | Sudáfrica 2010

FBL-WC2010-MATCH18-FRA-MEX | FRANCK FIFE/GettyImages

México sorprendió a propios y a extraños cuando derrotó a Francia en el Mundial de Sudáfrica 2010. El conjunto dirigido por Javier Aguirre se impuso por marcador de 2-0 a Les Bleus con goles de Javier 'Chicharito' Hernández y Cuauhtémoc Blanco.

6. México vs Países Bajos | Francia 1998

TOPSHOT-CUP-FR98-NED-MEX-ACTION-HERNANDEZ | GERARD CERLES/GettyImages

México firmó uno de sus mejores partidos en Copa del Mundo en 1998 ante Países Bajos. Los europeos se adelantaron con goles de Philip Cocu y Ronald de Boer. Sin embargo, el Tri fue capaz de empatar gracias a los tantos de Ricardo Peláez y Luis 'Matador' Hernández. El partido terminó 2-2. Los dos equipos empataron con cinco puntos en el grupo, pero México avanzó como segundo lugar.

5. México vs Croacia | Brasil 2014

Croatia v Mexico: Group A - 2014 FIFA World Cup Brazil | Lars Baron - FIFA/GettyImages

México derrotó a una Croacia llena de figuras como Luka Modric, Ivan Rakitic, Perisic y Mario Mandzukic en el Mundial de Brasil 2014. El Tri ganó por marcador de 3-1, con goles de Rafael Márquez, Andrés Guardado y Javier 'Chicharito' Hernández.

4. México vs Italia | Corea-Japón 2002

Mexico's forward Jared Borgetti (extreme L) eyes t | DAMIEN MEYER/GettyImages

El Tri jugó uno de sus mejores partidos en Copa del Mundo ante Italia en el mundial de 2002. Jared Borgetti abrió el marcador con un gol de cabeza de antología para vencer a Gianluigi Buffon. Alessandro Del Piero empató en el minuto 85. A pesar de que el equipo de Javier Aguirre no consiguió quedarse con los tres puntos, dio una gran presentación ante los italianos y se quedó con el primer lugar de un grupo complejo que compartieron con Croacia y Ecuador.

3. México vs Ecuador | Norteamérica 2026

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Ryan Pierse - FIFA/GettyImages

La selección mexicana apabulló a Ecuador en el primer tiempo de su duelo en los 16avos de final del Mundial 2026. Desde el primer minuto del encuentro, el cuadro azteca mostró gran personalidad e intensidad ante una escuadra sin capacidad de respuesta. Julián Quiñones abrió el marcador al minuto 22 y, al 31, Raúl Jiménez firmó el 2-0 definitivo. El Tri dominó de inicio a fin y controló el juego.

2. México vs Alemania | Rusia 2018

Germany v Mexico: Group F - 2018 FIFA World Cup Russia | David Ramos - FIFA/GettyImages

El Tri dio una gran sorpresa en el Mundial de Rusia 2018 y venció a Alemania en su debut en ese torneo. La escuadra mexicana, dirigida por Juan Carlos Osorio, derrotó al entonce campeón del mundo por la mínima diferencia, con un solitario gol de Hirving Lozano.

1. México vs Bulgaria | México 1986

Soccer - World Cup Mexico 86 - Second Round - Mexico v Bulgaria | Peter Robinson - EMPICS/GettyImages

La escuadra mexicana derrotó a Bulgaria en los octavos de final del Mundial de 1986. En casa, el Tri se hizo fuerte y con goles de Manuel Negrete y Raúl Servín derrotaron al conjunto europeo en el Estadio Azteca. De esta manera, México avanzó por segunda vez a cuartos de final.