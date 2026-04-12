Las mejores preguntas sobre fútbol

En el fútbol, todos creen saberlo todo… hasta que llega el momento de demostrarlo. Y ahí es donde un buen juego de preguntas y respuestas puede revelar la verdad.

Desde datos históricos hasta curiosidades que pocos recuerdan, este desafío pondrá a prueba tu memoria y tu pasión por el juego. Fútbol internacional, fútbol europeo, la Premier y La Liga: ¿cuántas preguntas sos capaz de resolver?

Fútbol Internacional

Brazil v Germany: Semi Final - 2014 FIFA World Cup Brazil | Ian MacNicol/GettyImages

1. ¿Quién es el máximo anotador en la historia de los Mundiales?

Respuesta: Miroslav Klose (16)

2. ¿Qué país ganó la primera edición de la Eurocopa en 1960?

Respuesta: Unión Soviética

3. Argentina es el máximo ganador de Copas América con 16 conquistas. ¿Qué país es el segundo con 15?

Respuesta: Uruguay

4. Solo siete países ganaron la Copa de Oro de la CONCACAF desde que comenzó a jugarse en 1963. ¿Podrías nombrarlos?

Respuesta: México, Estados Unidos, Costa Rica, Canadá, Honduras, Guatemala, Haití.

5. ¿Quién es el máximo anotador en selecciones nacionales?

Respuesta: Cristiano Ronaldo (143 goles)

6. ¿Qué futbolista inglés ha disputado más partidos con la selección nacional?

Respuesta: Peter Shilton (125 partidos)

7. ¿Cuál es la selección africana que más lejos llegó en una Copa del Mundo?

Respuesta: Marruecos (4° lugar en Qatar 2022)

8. ¿A qué país Australia le propinó una goleada de 31-0 en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2002?

Respuesta: Samoa Americana

9. ¿Quién es el máximo anotador en la historia de la Copa Africana de Naciones?

Respuesta: Samuel Eto'o (18 goles)

10. ¿Qué país es el máximo ganador de la Copa Asiática?

Respuesta: Japón (4 títulos)

Fútbol Europeo

AC Milan V Liverpool, Champions League Final | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

11. ¿Qué club es el máximo ganador de la historia de Copa UEFA / Europa League?

Respuesta: Sevilla (7 títulos)

12. ¿Cuál fue el primer club británico en ganar la Copa de Europa / Champions League?

Respuesta: Celtic (1966/67)

13. ¿Quién es el único jugador campeón de la Champions League con tres clubes distintos?

Respuesta: Clarence Seedorf con 3 (Ajax, Real Madrid, AC Milán)

14. ¿Qué club cortó con la racha del PSG y alzó la Ligue 1 en 2020/21?

Respuesta: Lille

15. ¿Quién es el goleador histórico de la Bundesliga?

Respuesta: Gerd Muller (365)

16. Entre Messi y Cristiano Ronaldo, ¿quién ganó más Ligas de España?

Respuesta: Messi (10 a 2)

17. ¿Qué jugador acompaña a Edgar Davids y Zlatan Ibrahimovic con el récord de expulsiones en Champions League?

Respuesta: Sergio Ramos (4)

18. ¿Qué club fue el campeón de la primera edición de la Conference League en 2021/22?

Respuesta: AS Roma

19. ¿Cuál es el club con más títulos de liga en Portugal?

Respuesta: Benfica (38)

20. Hay un solo club que ha ganado tanto la Champions League como la Europa League y la Conference League. ¿Cuál es?

Respuesta: Chelsea

Premier League

Manchester United V West Ham United, Premier League | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

21. Con 123 amonestaciones, ¿qué jugador conserva el récord de más tarjetas amarillas en la historia de la Premier?

Respuesta: Gareth Barry

22. ¿Quién fue el goleador de la temporada inaugural de la Premier League en 1992/93?

Respuesta: Teddy Sheringham

23. ¿Cuántos entrenadores de nacionalidad inglesa han ganado la Premier League?

Respuesta: Ninguno

24. ¿Qué jugador ostenta el récord del hat-trick más rápido en la historia de la Premier?

Respuesta: Sadio Mane (Southampton vs. Aston Villa en 2015, tres goles en 2 minutos y 56 segundos)

25. ¿Cuál de estos clubes nunca jugó la Premier League? A) Oldham, B) Barnsley, C) Plymouth or D) Blackpool?

Respuesta: Plymouth

26. ¿Qué jugador anotó más goles de cabeza en la historia de la Premier?

Respuesta: Peter Crouch (51 goles)

27. ¿En qué temporada Leicester se coronó campeón?

Respuesta: 2015/16

28. ¿Quiénes son los cuatro entrenadores que han ganado más premios a Mejor Entrenador del Mes de la Premier League?

Respuesta: Sir Alex Ferguson (27), Arsène Wenger (15), Pep Guardiola (12), David Moyes (11)

29. ¿Qué jugador escocés ha marcado más goles en la historia de la Premier League?

Respuesta: Duncan Ferguson (68)

30. Con 162 en total, ¿qué jugador tiene más asistencias en la historia de la Premier League?

Respuesta: Ryan Giggs (162)

Liga de España

Real Madrid's Portuguese forward Cristia | JAVIER SORIANO/GettyImages

31. ¿A qué jugadores refiere el tridente 'BBC'?

Respuesta: Gareth Bale, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo

32. Messi y Cristiano Ronaldo se enfrentaron en 35 clásicos: ¿quién manda en el historial?

Respuesta: Lionel Messi (16 a 10)

33. El Deportivo La Coruña hizo historia con su único título en Primera División: ¿en qué temporada fue?

Respuesta: 1999/2000

34. ¿Cuál es el entrenador con mayor cantidad de partidos dirigidos en La Liga?

Respuesta: Luis Aragonés

35. Además del Real Madrid y del Barcelona, ¿cuál es el otro equipo que nunca bajó a Segunda División?

Respuesta: Athletic Bilbao

36. ¿Cuál de estos clubes nunca fue campeón de La Liga? A) Villarreal - B) Sevilla - C) Betis

Respuesta: Villarreal

37. ¿Cuál es el fichaje más caro en la historia de La Liga?

Respuesta: Philippe Coutinho (135 millones de euros desde Liverpool a Barcelona en 2018)

38. ¿Qué club juega sus partidos como local en el Estadio Carlos Tartiere?

Respuesta: Oviedo

39. ¿Qué club tiene el récord de campeonatos consecutivos?

Respuesta: Real Madrid. En dos ocasiones logró cinco títulos consecutivos (1960 a 1965 y 1985 a 1990)

40. ¿A que club se lo apoda como "Periquitos"?

Respuesta: Espanyol