Las mejores preguntas sobre fútbol
En el fútbol, todos creen saberlo todo… hasta que llega el momento de demostrarlo. Y ahí es donde un buen juego de preguntas y respuestas puede revelar la verdad.
Desde datos históricos hasta curiosidades que pocos recuerdan, este desafío pondrá a prueba tu memoria y tu pasión por el juego. Fútbol internacional, fútbol europeo, la Premier y La Liga: ¿cuántas preguntas sos capaz de resolver?
Fútbol Internacional
1. ¿Quién es el máximo anotador en la historia de los Mundiales?
Respuesta: Miroslav Klose (16)
2. ¿Qué país ganó la primera edición de la Eurocopa en 1960?
Respuesta: Unión Soviética
3. Argentina es el máximo ganador de Copas América con 16 conquistas. ¿Qué país es el segundo con 15?
Respuesta: Uruguay
4. Solo siete países ganaron la Copa de Oro de la CONCACAF desde que comenzó a jugarse en 1963. ¿Podrías nombrarlos?
Respuesta: México, Estados Unidos, Costa Rica, Canadá, Honduras, Guatemala, Haití.
5. ¿Quién es el máximo anotador en selecciones nacionales?
Respuesta: Cristiano Ronaldo (143 goles)
6. ¿Qué futbolista inglés ha disputado más partidos con la selección nacional?
Respuesta: Peter Shilton (125 partidos)
7. ¿Cuál es la selección africana que más lejos llegó en una Copa del Mundo?
Respuesta: Marruecos (4° lugar en Qatar 2022)
8. ¿A qué país Australia le propinó una goleada de 31-0 en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2002?
Respuesta: Samoa Americana
9. ¿Quién es el máximo anotador en la historia de la Copa Africana de Naciones?
Respuesta: Samuel Eto'o (18 goles)
10. ¿Qué país es el máximo ganador de la Copa Asiática?
Respuesta: Japón (4 títulos)
Fútbol Europeo
11. ¿Qué club es el máximo ganador de la historia de Copa UEFA / Europa League?
Respuesta: Sevilla (7 títulos)
12. ¿Cuál fue el primer club británico en ganar la Copa de Europa / Champions League?
Respuesta: Celtic (1966/67)
13. ¿Quién es el único jugador campeón de la Champions League con tres clubes distintos?
Respuesta: Clarence Seedorf con 3 (Ajax, Real Madrid, AC Milán)
14. ¿Qué club cortó con la racha del PSG y alzó la Ligue 1 en 2020/21?
Respuesta: Lille
15. ¿Quién es el goleador histórico de la Bundesliga?
Respuesta: Gerd Muller (365)
16. Entre Messi y Cristiano Ronaldo, ¿quién ganó más Ligas de España?
Respuesta: Messi (10 a 2)
17. ¿Qué jugador acompaña a Edgar Davids y Zlatan Ibrahimovic con el récord de expulsiones en Champions League?
Respuesta: Sergio Ramos (4)
18. ¿Qué club fue el campeón de la primera edición de la Conference League en 2021/22?
Respuesta: AS Roma
19. ¿Cuál es el club con más títulos de liga en Portugal?
Respuesta: Benfica (38)
20. Hay un solo club que ha ganado tanto la Champions League como la Europa League y la Conference League. ¿Cuál es?
Respuesta: Chelsea
Premier League
21. Con 123 amonestaciones, ¿qué jugador conserva el récord de más tarjetas amarillas en la historia de la Premier?
Respuesta: Gareth Barry
22. ¿Quién fue el goleador de la temporada inaugural de la Premier League en 1992/93?
Respuesta: Teddy Sheringham
23. ¿Cuántos entrenadores de nacionalidad inglesa han ganado la Premier League?
Respuesta: Ninguno
24. ¿Qué jugador ostenta el récord del hat-trick más rápido en la historia de la Premier?
Respuesta: Sadio Mane (Southampton vs. Aston Villa en 2015, tres goles en 2 minutos y 56 segundos)
25. ¿Cuál de estos clubes nunca jugó la Premier League? A) Oldham, B) Barnsley, C) Plymouth or D) Blackpool?
Respuesta: Plymouth
26. ¿Qué jugador anotó más goles de cabeza en la historia de la Premier?
Respuesta: Peter Crouch (51 goles)
27. ¿En qué temporada Leicester se coronó campeón?
Respuesta: 2015/16
28. ¿Quiénes son los cuatro entrenadores que han ganado más premios a Mejor Entrenador del Mes de la Premier League?
Respuesta: Sir Alex Ferguson (27), Arsène Wenger (15), Pep Guardiola (12), David Moyes (11)
29. ¿Qué jugador escocés ha marcado más goles en la historia de la Premier League?
Respuesta: Duncan Ferguson (68)
30. Con 162 en total, ¿qué jugador tiene más asistencias en la historia de la Premier League?
Respuesta: Ryan Giggs (162)
Liga de España
31. ¿A qué jugadores refiere el tridente 'BBC'?
Respuesta: Gareth Bale, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo
32. Messi y Cristiano Ronaldo se enfrentaron en 35 clásicos: ¿quién manda en el historial?
Respuesta: Lionel Messi (16 a 10)
33. El Deportivo La Coruña hizo historia con su único título en Primera División: ¿en qué temporada fue?
Respuesta: 1999/2000
34. ¿Cuál es el entrenador con mayor cantidad de partidos dirigidos en La Liga?
Respuesta: Luis Aragonés
35. Además del Real Madrid y del Barcelona, ¿cuál es el otro equipo que nunca bajó a Segunda División?
Respuesta: Athletic Bilbao
36. ¿Cuál de estos clubes nunca fue campeón de La Liga? A) Villarreal - B) Sevilla - C) Betis
Respuesta: Villarreal
37. ¿Cuál es el fichaje más caro en la historia de La Liga?
Respuesta: Philippe Coutinho (135 millones de euros desde Liverpool a Barcelona en 2018)
38. ¿Qué club juega sus partidos como local en el Estadio Carlos Tartiere?
Respuesta: Oviedo
39. ¿Qué club tiene el récord de campeonatos consecutivos?
Respuesta: Real Madrid. En dos ocasiones logró cinco títulos consecutivos (1960 a 1965 y 1985 a 1990)
40. ¿A que club se lo apoda como "Periquitos"?
Respuesta: Espanyol
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