Las mejores ventas de Florentino Pérez en el Real Madrid

Florentino Pérez no solo se destaca por ser un presidente que invierte mucho en jugadores estrellas, también es un ejecutivo que consigue grandes negocios por sus jugadores cuando los vende y eso ha sido parte de su historia como director del Real Madrid.

El directivo de 78 años de edad ha sido presidente del club desde el 2000 hasta el 2006 y luego regresó al cargo en 2009 hasta la actualidad. Su manera de negociar le ha ganado tanto adeptos como detractores, pero los éxitos han hablado por sí solos.

Bajo su mandato, el club ha conseguido 66 títulos, lo que puede traducirse en la época más exitosa de cualquier presidente de un equipo de fútbol. Además, consiguió una renovación importante del Santiago Bernabéu, otro de su logros en el puesto.

Vale la pena repasar las ventas más destacadas realizadas por Pérez como presidente, con los detalles de cada una de esas transacciones.

7. Gonzalo Higuaín (39 M€)

Gonzalo Higuaín | Kyle Terada-Imagn Images

El "Pipita", como se le conoce, agarró sus maletas en la temporada 2016/17, después de no encontrar un lugar en el cuadro merengue y su destino fue el Napolés, donde continuó con sus goles y tuvo una extraordinaria etapa en la Serie A.



Costó 39 millones de dólares y en su momento fue una gran cifra para las bolsas del Madrid. Luego el argentino pasaría a la Juventus, donde tuvo grandes hazañas.

6. Achraf Hakimi (43 M€)

Achraf Hakimi | Mike DiNovo-Imagn Images

El lateral derecho marroquí nunca encontró un lugar en el cuadro merengue y Florentino Pérez hizo de su ficha un negocio. Primero le abrió las puertas para mostrarse, con una cesión al Borussia Dortmund.



Después de que el defensor brilló en la Bundesliga, aprovechó para venderlo por 43 millones de euros al Inter de Milán, en la temporada 2020/21. Hoy brilla en el PSG, el actual ganador de la Champions League.

5. Mesut Özil (47 M€)

Mesut Özil | Christopher Hanewinckel-Imagn Images

El talento del alemán no estaba en discusión, pero tuvo intermitencias en el Madrid que condenaron su destino. En la temporada 2013/14, el mediocampista se fue traspasado al Arsenal, donde continuó su carrera con éxito.



Muchos criticaron el movimiento, pero el alemán le dio 47 millones de euros de vuelta al equipo merengue y fue otra gran operación de Florentino Pérez.

4. Álvaro Morata (66 M€)

Álvaro Morata | Mark J. Rebilas-Imagn Images

Morata hizo carrera en el Real Madrid pero nunca encontró la posibilidad de establecerse como titular. Eso hizo que la presidencia del equipo le encontrara al delantero español un nuevo rumbo en el mercado.



Era la temporada 2017/18 y el atacante fue vendido al Chelsea y en su momento, fue el jugador español más caro de la historia con 66 millones de euros de valor de traspaso.

3. Casemiro (70,65 M€)

Casemiro | Mark J. Rebilas-Imagn Images

Casemiro fue pieza clave en una seguidilla de éxitos que vivió el cuadro merengue, sobre todo en Europa. Sin embargo, el brasileño fue vendido al Manchester United, en un movimiento que sorprendió al balompié mundial.



Quizás la proyección que ya tenía Valverde en el equipo fue la principal razón para venderlo a la Premier League, por 70.65 millones de euros.

2. Ángel Di María (75 M€)

Ángel Di María | Mark J. Rebilas-Imagn Images

Muchos analistas coinciden en que la etapa de Ángel Di María con el Real Madrid fue tan exitosa como corta. Tras una gran temporada, el argentino fue traspasado al Manchester United en la 2014/15, en otro movimiento sorpresivo.



La operación costó unos 75 millones de euros al cuadro inglés y con ese dinero el Madrid hizo otros movimientos en el mercado. Luego el argentino iba a tener una corta etapa en Manchester y ser marcharía al PSG.

1. Cristiano Ronaldo (117 M€)

Cristiano Ronaldo | IMAGO / Cordon Press/Miguelez Sports

Un movimiento que para muchos fue inteligente fue salir de Cristiano Ronaldo en un momento clave de la carrera del portugués. Aunque fue criticado, luego el tiempo dio la razón a Florentino Pérez porque el cuadro merengue siguió ganando sin el internacional luso.



Cristiano, máximo goleador histórico del club, se fue en la campaña 2018/19 con destino a la Juventus, gracias a los 117 millones de euros que pagó la “Vecchia Signora” por el delantero.

