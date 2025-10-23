Las nuevas y duras declaraciones del presidente de LaLiga contra el Real Madrid

Javier Tebas mantiene su pulso abierto y mediático con el Real Madrid, y más después de ver cancelado su objetivo de llevar el partido de la decimoséptima jornada de LaLiga entre el Villarreal y el FC Barcelona a Miami.

Efectivamente, menos de 48 horas antes de que Relevent, socio estratégico y empresa promotora del polémico proyecto, anunciara que suspendía definitivamente el mismo, el mandamás de la máxima competición española enviaba un comunicado en el que básicamente señalaba al conjunto blanco como responsable de torpedear la iniciativa. "Se apela a la 'integridad de la competición' desde quienes llevan años cuestionando esa misma integridad, presionando a árbitros, a gobernantes, construyendo relatos distorsionados o utilizando la presión política y mediática como herramienta deportiva", escribió en X.

Pero Tebas no se conformó con su "post" en el antiguo Twitter el miércoles, ya que durante la mañana del jueves participó en una rueda de prensa en la cual atizó contra el Madrid, incluyendo algunos de sus futbolistas.

🔥 OJO a la rajada de Javier Tebas en el Nueva Economía Fórum



💥 "Los jugadores del Madrid sólo saben decir adulterada, adulterada, adulterada"



‼️ "Oigo a Courtois y es igual que José Ángel Sánchez hablando"



🎙️ @manu_malagon pic.twitter.com/eWaHagSHMP — Radio MARCA (@RadioMARCA) October 23, 2025

"Hay muchas circunstancias que impidieron llevar a cabo el proyecto. El proceso no fue fácil en el 2018 y tampoco ahora, dado que UEFA nos ha dicho que sí a regañadientes. Pero los jugadores del Real Madrid sólo saben decir 'adulterada, adulterada, adulterada'… Oigo a Courtois y es igual que José Ángel Sánchez (director general de la entidad blanca) hablando y dice lo mismo. ¿Qué van a decir? ¿Se van a atrever a decir lo contrario?", indicó el controvertido dirigente de LaLiga, en relación a la institución que considera que tiene la culpa de la cancelación del encuentro en Miami.

Aunado al portero Courtois, otros futbolistas importantes del club madridista como el capitán y lateral diestro Dani Carvajal, igual que el centrocampista Dani Ceballos criticaron la idea de que Villarreal y Barça disputarán el cotejo en cuestión en tierras estadounidenses, siempre argumentando que de esa forma el campeonato de Primera División sería "adulterado".

Asimismo, Tebas no dudo en afirmar que algunos equipos desean que sus planes para con la patronal del balompié español no se materialicen nunca, dando a entender que el Real es uno de ellos. "Perder es subjetivo. Me hubiera gustado jugar el 20 de diciembre. Si eso se considera que es perder, pues sí. Sin embargo, el partido de Miami no está ni entre los diez objetivos principales de LaLiga. Hay gente que me tiene ganas, que si perdiese al parchís también me lo dirían".

