Las opciones de Cruz Azul para reemplazar a Erik Lira

La salida de Erik Lira rumbo al Mónaco está resuelta y Cruz Azul ya comenzó a trabajar contrarreloj para cubrir una baja importante en su centro del campo. La directiva celeste tiene dos nombres sobre la mesa, ambos del mercado de la Liga MX y con características distintas para ocupar esa zona.

El primer futbolista contemplado es Iván Tona, actualmente en Tijuana. El mexicano aparece como la alternativa más natural por su perfil, debido a que se desempeña habitualmente como contención. Su capacidad para jugar por delante de los centrales encaja directamente con la posición que quedará disponible tras la marcha de Lira.

💙 Cruz Azul busca en Liga MX a su nuevo Erik Lira y tiene dos opciones en la mira: Iván Tona y Denzell García. 👀



➡️ Así lo informa David Medrano de TV Azteca, señala ambos son analizados por la cúpula como opciones.



💸 Denzell García: 7 MDD. Iván Tona: 2.3 MDD (transfermarkt) pic.twitter.com/vgrW57Ak0h — Futbol Total (@futboltotal) August 31, 2026

Tona reúne condiciones que facilitarían su adaptación inmediata al esquema de Cruz Azul, especialmente porque conoce perfectamente el futbol mexicano y no necesitaría un proceso prolongado de aclimatación. Aunque, es un contención más de salida que de recuperación, gran diferencia con Erik.

La segunda posibilidad conduce hasta Denzell García, futbolista de Juárez que presenta un perfil diferente. Aunque originalmente se desarrolló como lateral, con el paso del tiempo fue reconvertido para desempeñarse como mediocampista de contención, una transformación que amplió sus recursos y que ahora lo coloca entre los candidatos analizados por la directiva cementera.

Toluca v FC Juarez - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

El caso de García ofrece a Cruz Azul una alternativa marcada por la versatilidad, ya que podría responder tanto en el centro del campo como eventualmente en sectores defensivos. La complicación con Denzell gira alrededor de su precio, mismo que está tres o hasta cuatro veces por encima del de Tona.

Por ahora, las dos opciones están apenas en una etapa de nacimiento. Cruz Azul analiza escenarios, condiciones económicas y posibilidades antes de realizar movimientos concretos. El club prefiere a esperar que la venta de Erik se firme cien por ciento seguramente este martes.

Con el mercado avanzando y poco margen para reaccionar, Cruz Azul deberá acelerar decisiones para determinar si Tona o García son fichajes a la altura de lo esperado. En caso que no, seguramente jugarán el resto del semestre con una ausencia de peso y sin reemplazo.