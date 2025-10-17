Junto con los porteros, ser centro delantero es una de las posiciones más complejas en el futbol: fallas y eres el peor, marcas y eres el héroe. De cara a la Copa el Mundo 2026 de la FIFA, la Selección de los Estados Unidos tendrá una gran tarea para decidir quién será el anotador del equipo anfitrión.

La realidad sea dicha este equipo pareciera que basará sus esperanzas en futbolistas que militan en categorías inferiores en Europa, situación que no es mala, pero que representa la realidad de lo que vive esta selección.

Jugadores del Southampton, Derby County o Coventry City serán los encargados de llevar a buen puerto al equipo de Mauricio Pochettino. Es así que te dejamos una lista de posibles killers del área de cara a la justa veraniega.

4. Damion Downs (Southampton)

Después de un paso por las inferiores de la Selección de Alemania, este jugador decidió representar a Estados Unidos en la Mayor y es así que apenas tiene algunos juegos disputados, pero con calidad de sobra.

3. Haji Wright (Coventry City)

Si bien juega en la Championship de Inglaterra, tiene un futuro por delante, además de que fue uno de los goleadores norteamericanos de la pasada justa celebrada en Qatar.

2. Folarin Balogun (Mónaco)

Este es otro caso de un jugador que en categorías menores vistió la camiseta de Inglaterra, para después enfundarse en la de las Barras y las Estrellas. Ya ha tenido minutos y tiene siete goles ya en 20 partidos.

1. Patrick Agyemang (Derby County)

Pareciera que las esperanzas estadounidenses están fijadas en futbolistas que militan en la segunda división de Inglaterra y es que este hombre juega para el Derby County, en donde es titular inamovible.

