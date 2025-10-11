Las opciones de delanteros de la selección mexicana - rankeados

El frente de ataque de la selección mexicana de fútbol vive un momento de renovación. Con el Mundial 2026 en la mira, Javier Aguirre y su equipo de trabajo buscan variantes en la ofensiva: futbolistas con olfato goleador, movilidad y, sobre todo, capacidad para marcar diferencia en el último tercio del campo. Las opciones existen, y algunas son más prometedoras de lo que se pensaba.

Hay atacantes que ya llevan años compitiendo en el más alto nivel, otros que están escribiendo sus primeras páginas en el profesionalismo, y algunos más que parecen haber encontrado un segundo aire justo a tiempo. La variedad de perfiles es amplia: desde rematadores de área hasta delanteros más versátiles que se adaptan al juego por bandas o como falsos nueves, lo que podría brindar soluciones tácticas importantes.

En esta nota te presentamos a seis delanteros mexicanos que podrían convertirse en piezas clave del nuevo proceso rumbo al Mundial 2026. ¿Quiénes son y por qué podrían marcar diferencia? Descúbrelo aquí.

6. Armando: la 'Hormiga' González

FBL-MEX-PUMAS-GUADALAJARA | YURI CORTEZ/GettyImages

Chivas parece haber encontrado, en Armando: la 'Hormiga' González, esa frescura juvenil, mezclada con una buena dosis de talento y atravimiento, que tanta falta hacía en el Rebaño Sagrado. A sus 22 años de edad, está tasado en 2.5 millones de euros, según Transfermarkt.

5. Stéphano Carrillo

MVV v FC Dordrecht - Keuken Kampioen Divisie | Newhouse Media/MB Media/GettyImages

Si se trata de innovar, Stéphano Carrillo sería la opción ideal para refrescar las ideas en la parte alta de la cancha, y así ofrecerle frescura a los embates ofensivos que pretende sembrar Javier: el 'Vasco' Aguirre. A sus 19 años de edad, está tasado en 2.5 millones de euros, según Transfermarkt.

4. Raúl Jiménez

Aston Villa v Fulham - Premier League | Dan Mullan/GettyImages

Raúl Jiménez parece haber tomado un segundo aire en su carrera como goleador. Busca convertirse en el máximo goleador en la historia de la escuadra tricolor, y esa motivación extra podría jugarle a favor. A sus 34 años de edad, está tasado en cinco millones de euros, según Transfermarkt.

3. Germán Berterame

Tijuana v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Germán Berterame vive su mejor momento como delantero del Club de Fútbol Monterrey. Ha logrado ocho goles en 12 partidos y ya entró en el top 10 de máximos goleadores en la historia de Rayados. A sus 26 años de edad, está tasado en siete millones de euros, según Transfermarkt.

2. Julián Quiñones

Mexico Training Session - Gold Cup 2025: Final | Omar Vega/GettyImages

A partir de aquí, la diferencia entre los delanteros comienza a separarse de forma importante. Julián Quiñones, colombiano de nacimiento pero naturalizado mexicano, es un delantero fuerte y habilidoso, que también puede colaborar jugando un poco más al costado de la derecha. A sus 28 años de edad, está tasado en 12 millones de euros, según Transfermarkt.

1. Santiago Giménez

Santiago Gimenez of Ac Milan in action during the Serie A... | Marco Canoniero/GettyImages

La lista la encabeza quien para muchos es el mejor centro delantero mexicano de la actualidad. Juega para el AC Milán de la Serie A italiana, y aunque las estadísticas como hombre gol de la selección no le favorecen, su talento es algo que nadie puede negar. A sus 24 años de edad, Santi Giménez está tasado en 25 millones de euros, según Transfermarkt.